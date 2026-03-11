El PP dice que el Gobierno canario "ha cambiado tendencias" y ve a las islas "mucho mejor"

Archivo - Juan Manual García Casañas, presidente del Grupo Parlamentario Popular - PP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, ha dicho este martes que el Gobierno de Canarias actual "ha cambiado tendencias" hasta el punto de constatar que el archipiélago está "mucho mejor".

En la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha dibujado una "Canarias con esperanza" en medio de "tiempos de incertidumbre" en el mundo con una "espiral de violencia que tiene que parar" y que también afecta a Canarias, subrayando que su grupo defiende "la paz" y afeando a quienes quieren coger "una bandera". "La paz no es una bandera de nadie", ha indicado.

Ha achacado al Gobierno central que no tome medidas para aminorar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio y defendido que Canarias "está mucho mejor" que hace tres años "pese a las dificultades", ironizando con que la oposición ha descrito una "Canarias negra".

"Debe ser muy difícil subirse a la tribuna", ha comentado, cuando hay menos parados, más afiliados, más autónomos, ha subido la renta media y se han incrementado los salarios.

Ha agradecido al Gobierno el impulso y las bonificaciones que se realizan en las 'islas verdes' para compensar las desigualdades y el sobrecoste de los productos, lo mismo que con el sector industrial para aumentar la productividad en el archipiélago.

Casañas ha afeado al 'Pacto de las Flores' que la "crisis habitacional" en las islas ya existía en el pasado mandato "y no hicieron nada" y en esta legislatura se han aprobado medidas fiscales, un decreto para agilizar viviendas y se ha aprobado una ley de alquiler vacacional, con una previsión de 3.500 viviendas públicas en cartera.

"Hagan un favor a Canarias y pidan la derogación de la ley nacional de vivienda", ha espetado a los socialistas.

Ha reprochado al Gobierno central que "no hace su trabajo", por ejemplo con las infraestructuras educativas o el Posei adicional, que ha sido adelantado por el Gobierno canario, ha defendido el AIEM y advertido de los "riesgos de recentralización" de la ficha comunitaria del Posei.

QUE EL ESTADO CUBRA LOS GASTOS SANITARIOS DE LOS MIGRANTES

En sanidad ha destacado que hay un "cambio de tendencia" y se va por el "buen camino", pues Canarias ha bajado la demora media para las operaciones y ya no está a la cola, si bien no ha ocultado que aún son cifras "insuficientes".

Ha instado al Gobierno central a que pague los servicios sanitarios que se les da a los migrantes y aumente los fondos en dependencia, pues la deuda ronda los 350 millones, y solicitado al presidente canario que haga esfuerzos para que el Papa León XIV visite El Hierro, en línea con el deseo del Papa Francisco.

Ha valorado la gestión del Gobierno canario en materia energética pues se ha sacado adelante el concurso de refuerzo para acabar con la amenaza de apagones y se ha dado un impulso a las energías renovables, abriendo la puerta al desarrollo de la geotermia.

El diputado popular ha destacado también la apuesta del Ejecutivo por "ordenar" el sector, la "paz social" en el ámbito del empleo y la bajada del paro juvenil hasta algo más del 19%, al tiempo que dicho que no se va a dejar "sola" a La Palma pese a los "incumplimientos" del Estado.