El PP exige medidas inmediatas ante la "proliferación" de incidentes con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - La diputada del Partido Popular de Canarias por la provincia de Las Palmas y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - CEDIDO POR PP DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias, que adopte medidas inmediatas ante la "proliferación" de incidentes con arma blanca en la capital con al menos tres episodios en unas tres semanas.

En un comunicado, la popular ha señalado que esta situación ya ha trascendido fuera de Canarias "y vuelve a perjudicar la imagen exterior de Las Palmas de Gran Canaria".

"Se pone nuevamente de manifiesto que tenemos un verdadero problema de seguridad y necesitamos una alcaldesa que se tome en serio estas cuestiones aplicando medidas concretas, en lugar de negar la evidencia", enfatizó.

Delgado ha señalado que en apenas tres semanas se han registrado al menos tres graves episodios con armas blancas en la capital.

Recordó así que el pasado 4 de agosto se produjo una violenta agresión en la zona de Las Canteras; el 17 de agosto, dos agentes de la Policía Local resultaron lesionados durante una intervención en la que un individuo llegó a esgrimir contra ellos un cuchillo de 33 centímetros; y esta misma semana una nueva reyerta en el entorno de las calles Luján Pérez y Ferreras terminó con dos personas heridas y detenidas, una de ellas ingresada en la Unidad de Críticos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, el PP ha denunciado en repetidas ocasiones a lo largo del mandato la falta de una política de seguridad adecuada y la proliferación de este tipo de incidentes violentos. Sin embargo, según los populares, la respuesta del responsable municipal de Seguridad, el concejal Josué Íñiguez, y de la propia alcaldesa ha consistido en negar o minimizar una realidad que afecta directamente a vecinos, comerciantes y visitantes.

"Si la alcaldesa no quiere ver la gravedad con la que se están produciendo determinados hechos, es su problema. Lejos de reconocer la realidad, se sientan delante de una pantalla para leer estadísticas a medida y no pisan la calle para hablar con los ciudadanos y empresarios que verdaderamente están sufriendo esta situación", afirmó la edil popular.

A las constantes advertencias del Partido Popular se suman ahora las realizadas por los propios representantes sindicales de la Policía Local, que han dado la voz de alarma sobre la realidad que se encuentran los agentes en sus intervenciones y las carencias existentes tanto en efectivos como en medios materiales.

De hecho, apuntó que CSIF ha advertido de que los policías se encuentran "cada vez con mayor frecuencia" con armas blancas durante sus intervenciones y considera que estos episodios han dejado de tener un carácter excepcional.

Por ello, Delgado dijo que el sindicato reclama una respuesta basada en la prevención, una mayor presencia policial, formación específica, revisión de protocolos y mejores medios para afrontar este tipo de situaciones.

Por su parte, la portavoz recordó que el Grupo Municipal Popular llevó al Pleno del pasado mes de marzo una moción para impulsar medidas específicas de prevención frente a los delitos cometidos con armas blancas y estudiar la ampliación de la dotación de dispositivos eléctricos de control, tipo táser, entre los agentes de la Policía Local que prestan servicio en la vía pública. Una iniciativa que fue rechazada por el grupo de gobierno.