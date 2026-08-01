El PP de Lanzarote muestra su solidaridad con Ceuta y pide al Gobierno de España una respuesta "eficaz"

La presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez - PP DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, ha mostrado su solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta ante la "grave crisis migratoria" que vive estos días, al tiempo que ha pedido al Gobierno de España una respuesta "inmediata, coordinada y eficaz" ante una situación que "vuelve a demostrar el fracaso de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

La entrada masiva de migrantes en Ceuta, ha señalado, ha provocado una situación de emergencia "sin precedentes" y "ha dejado decenas" de víctimas mortales en el intento de alcanzar territorio español, según ha informado el PP de Lanzarote en nota de prensa.

En relación con ello, ha subrayado que Canarias "lleva años soportando una presión migratoria constante" al tener una de las rutas migratorias "más peligrosas" del mundo, afirmado que en el archipiélago se conoce "bien la dimensión humana y logística de este fenómeno", ya que lleva años viendo llegar embarcaciones a sus costas y "asistiendo a tragedias que nunca deberían normalizarse".

Por eso, dijo Pérez, desde Canarias se entiende el "sufrimiento que está viviendo Ceuta" y ha mostrado todo el apoyo a sus ciudadanos, incidiendo en que la inmigración irregular "debe abordarse desde una política de Estado y con una mayor implicación" de la Unión Europea, "reforzando el control" de las fronteras exteriores, la cooperación con los países de origen y tránsito, así como "dotando de más medios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todo ello, añadió, al tiempo que se garantiza una atención humanitaria "digna para las personas que llegan". Así, expuso que lo ocurrido en Ceuta debe servir para abrir un "debate serio" sobre la gestión de la inmigración en España porque "lo que hoy sucede en Ceuta es un recordatorio de una realidad que Canarias lleva demasiado tiempo soportando en primera línea".