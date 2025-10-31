PP Las Palmas de Gran Canaria pide un pleno por el "riesgo sanitario" debido a la falta de limpieza en la capital

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitará la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario ante la declaración de "riesgo sanitario" para que el grupo de gobierno --PSOE, Podemos y NC-- "dé explicaciones y asuma responsabilidades políticas por la situación alarmante del servicio de limpieza y recogida de residuos reconocida por los propios informes municipales.

En un comunicado, la portavoz popular, Jimena Delgado, señaló hoy que "ya no es la oposición quien lo dice, sino que ahora son los técnicos del Ayuntamiento quienes dejan por escrito que la ciudad está en un escenario de riesgo real para la salud pública".

Además, subrayó que los informes que sirven de base a la contratación de emergencia "se apoya en los mismos datos, recortes de prensa y denuncias vecinales que este gobierno venía despreciando cuando las planteaba el Partido Popular".

"Durante dos años y medio nos llamaron alarmistas y ahora utilizan exactamente esos argumentos para justificar una emergencia que costará muy caro a los vecinos", reprochó.

La portavoz popular atribuyó la responsabilidad política a tres personas concretas, en referencia a la actual alcaldesa, Carolina Darias, "que ha permitido que la situación degenere hasta poder declarar la emergencia"; al actual concejal de Limpieza, Héctor Alemán, "que ha llevado el servicio al límite"; y a la anterior responsable del área, Inmaculada Medina, "que dejó un servicio debilitado, sin reposición de personal y sin renovar la flota".

Jimena Delgado recordó que el contrato de limpieza viaria "está vencido desde 2018" y que el PSOE "lleva siete años sin ser capaz de sacar adelante un contrato esencial para una capital de 380.000 habitantes".

"En 2020 ya recurrieron a una emergencia para ampliar por la puerta de atrás los sectores privatizados, y ahora vuelven a hacerlo. Otra emergencia, otro contrato extraordinario, otra vez sin licitación abierta y sin competencia real", denunció. "Esto no es un plan de limpieza, es un salvavidas político para llegar a 2027 tapando el problema".

Por su parte, la portavoz del PP, que adelantó que con esta 'chapuza' el coste del servicio se disparará hasta los 100 millones de euros al año, incidió en que se ha perdido un 9% de la plantilla en un año y que no se han convocado ofertas públicas de empleo para reponer un servicio esencial.

"Han dejado caer deliberadamente el servicio público de limpieza --comentó--, han tensado a la plantilla y ahora, cuando la ciudad no aguanta más, declaran la emergencia para poder contratar rápido y sin control".

En cuanto al contenido económico del expediente, Delgado llamó la atención sobre que "solo el 15 % del dinero previsto se destina a recogida de residuos, cuando el informe para declarar la emergencia señala precisamente la falta de recogida como el problema principal".

"La conclusión es evidente: no van a sacar el gran contrato antes del final del mandato y quieren cubrirse con un contrato de emergencia de 20 millones anuales. Es una solución carísima, opaca y dirigida a salvar la legislatura, no a resolver el problema estructural del servicio", apuntó.