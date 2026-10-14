El PP de Las Palmas de Gran Canaria tilda de "bochornosa" la actuación del Ayuntamiento ante el desahucio de este martes

Archivo - La diputada del Partido Popular de Canarias por la provincia de Las Palmas y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - CEDIDO POR PP DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha tildado de "bochornosa" la actuación del grupo de gobierno capitalino ante el desahucio de una mujer y sus dos hijos ejecutado en la jornada de este martes en la zona de Pedro Hidalgo, puesto que, recordó el Consistorio acreditó la situación de vulnerabilidad "el mismo día en que se produjo el lanzamiento judicial".

En un comunicado, la popular ha explicado que resulta "inconcebible" que el Ayuntamiento emitiera el informe de vulnerabilidad apenas unas horas antes de que se ejecutara el desahucio cuando, según ha denunciado la plataforma Derecho al Techo, la familia había solicitado este documento hasta en dos ocasiones con anterioridad.

"¿De qué sirve reconocer que una madre y sus dos hijos se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando ya se está ejecutando su desahucio? ¿Dónde estuvieron los servicios sociales municipales durante todo este tiempo?", preguntó Delgado.

Además, recordó que la familia ya había afrontado un intento de desahucio durante el verano, por lo que considera que existió tiempo suficiente para estudiar su situación y actuar de manera coordinada con las administraciones competentes.

"No estamos hablando de una situación que apareció ayer. Carolina Darias vuelve a llegar tarde y, en esta ocasión, las consecuencias de esa falta de anticipación las han sufrido una madre y sus dos hijos", afirmó.

En este sentido, Delgado ha exigido al gobierno municipal que aclare cuándo tuvo conocimiento de la situación de esta familia, cuándo se solicitó por primera vez el informe de vulnerabilidad, por qué no se emitió hasta el mismo día del lanzamiento y qué actuaciones había puesto en marcha para tratar de ofrecer una alternativa habitacional.

También ha defendido que no puede trasladarse al propietario particular la responsabilidad de resolver una situación de emergencia social que corresponde atender a las administraciones públicas.

"No puede ser que la política social termine recayendo sobre un propietario que también tiene derechos. Para eso están las administraciones: para disponer de recursos, ofrecer alternativas y proteger a las personas vulnerables sin enfrentar a propietarios e inquilinos", expuso.

Con todo, la portavoz popular ha considerado que lo ocurrido en Pedro Hidalgo vuelve a evidenciar "la enorme distancia entre los anuncios del PSOE en materia de vivienda y la realidad que viven muchas familias".