El PP pide "echar" a un Gobierno de España "sin alma" que no acudió al funeral de los agentes fallecidos en Huelva

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario nacional del Partido Popular, Miguel Tellado, ha advertido de la importancia de "echar a un Gobierno sin alma", liderado por Pedro Sánchez, que ha perdido el "respeto" por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al no acudir al funeral de los dos agentes fallecidos en Huelva en un operativo antidroga.

En un acto con simpatizantes y militantes del partido en Gran Canaria, junto al presidente regional del partido, Manuel Domínguez, ha defendido, asimismo, un próximo Gobierno central, liderado por el PP, que "recupere" el respeto "perdido" por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en todos los sentidos".

"España necesita recuperar el respeto. El respeto a quienes piensan distinto. El respeto a la ley. El respeto a un principio elemental en cualquier democracia: el principio de igualdad. El respeto a los jueces. El respeto a los medios de comunicación. El respeto a las instituciones democráticas del Estado", ha advertido Tellado.

El secretario general del Partido ha instado a "recuperar" ese "respeto perdido" también hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que hacen "un servicio impagable, admirable en toda España", y que han sido "vilipendiados" por el Gobierno: "(El fallecimiento de los dos agentes en Huelva) no fue un accidente laboral".

"Perdieron la vida con medios precarios y el desprecio de un Gobierno que ni siquiera fue capaz de acudir a su funeral", ha señalado Tellado, que ha afeado la actitud de un Gobierno que "ha quitado importancia" a lo sucedido argumentando que todo fue "un accidente laboral": "Tenemos un Gobierno sin alma, por eso hay que echarlos".