El PP pide a Sánchez reforzar su respuesta ante la presión migratoria de Canarias con "más medios humanos y materiales"

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri - PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al Gobierno central que "refuerce" su respuesta ante la presión migratoria que soporta Canarias con "más medios humanos, materiales y tecnológicos" para el control de las fronteras, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, así como "mecanismos eficaces de acogida, traslado y retorno".

Al respecto, el diputado del PP, Jacob Qadri, defenderá esta iniciativa en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, con la que la formación "reclama una actuación estatal coordinada, estable y adaptada" a la realidad geográfica e insular del archipiélago, según ha informado el PP en nota de prensa.

Para Qadri la condición insular de Canarias "determina que las consecuencias de los movimientos migratorios tengan una incidencia particular" sobre el territorio, destacando que la capacidad de determinados recursos de acogida, atención y protección "es necesariamente limitada".

Por ello, entiende que es "imprescindible" que el Gobierno "disponga de mecanismos flexibles" que permitan anticiparse a los repuntes migratorios, además de "evitar la saturación" de los servicios de atención y protección.

"La respuesta estatal debe, en definitiva, reconocer que la presión migratoria que soporta Canarias constituye una realidad con dimensión nacional y europea y que su gestión no puede descansar exclusivamente sobre la capacidad de respuesta de un territorio insular y fragmentado", apostilló.

Para Qadri "hay motivos para preocuparse y prevenir" aunque en el acumulado del año la inmigración haya descendido, ya que matiza que "solo en septiembre llegaron 1.970, un 173% más que en el mismo mes de 2025".

La iniciativa propuesta plantea reforzar los medios destinados a la vigilancia y el control de las fronteras exteriores, tales como las Fuerzas Armadas o el Frontex, así como las capacidades operativas de los organismos estatales que intervienen en la gestión migratoria.

En relación con ello se ha referido a la 'Operación Noble Centinela' en 2006, activada por el Gobierno de España, en la que se desplegaron de forma coordinada a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas y al Frontex, permitiendo el refuerzo de la cooperación de los países africanos. "Se salvaron más de 10.000 vidas y se redujo la presión migratoria en un 60%", apostilló.

También incide en intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito para prevenir las salidas irregulares, mejorar el intercambio de información y combatir a las organizaciones criminales que se lucran con la vulnerabilidad de las personas migrantes.

"La lucha contra las mafias y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas requiere un refuerzo de las capacidades de investigación, inteligencia y cooperación internacional", apostilló.

Finalmente ha incidido en que Canarias "necesita una respuesta estatal planificada y permanente", capaz de combinar la protección de las personas, la lucha contra las mafias y el control de las fronteras, por lo que "garantizar una respuesta suficiente, coordinada y estable" permitirá atender las obligaciones humanitarias y legales derivadas de las llegadas y "asegurar que el archipiélago disponga de los medios necesarios" para afrontar una situación que excede de su ámbito territorial".