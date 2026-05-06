PP resalta que las dos veces que Las Canteras (Gran Canaria) perdió la Bandera Azul fue con ayuntamientos socialistas

Archivo - Playa de Las Canteras - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha resaltado el hecho de que las dos veces que la Playa de Las Canteras ha perdido la Bandera Azul en más de tres décadas haya sido con ayuntamientos socialistas.

De esta manera, la popular ha calificado en una nota de prensa de "dramático" que la capital grancanaria vuelva a quedarse sin uno solo de estos distintivos tras la publicación del listado de zonas de baño reconocidas con este galardón en España para 2026.

Delgado recordó que Las Canteras "no es una playa cualquiera", sino "el principal icono turístico, económico, social y sentimental de Las Palmas de Gran Canaria".

Por ello, consideró "especialmente grave" que permanezca desde 2023 sin el distintivo de calidad ambiental y de servicios que durante décadas fue una seña de identidad de la ciudad.

"Las Canteras izó la Bandera Azul en 1989, con una trayectoria prácticamente ininterrumpida durante más de tres décadas. Solo la perdió en dos ocasiones: en 2010, al final del mandato del socialista Jerónimo Saavedra, y en 2023, también con el PSOE gobernando la ciudad. Las dos veces que Las Canteras se ha quedado sin Bandera Azul ha sido con gobiernos socialistas", afirmó.

Delgado sostuvo que no se trata de una anécdota, sino ante una situación "preocupante" que debe ser revertida. "Cuando el PSOE gobierna --dijo--, Las Canteras pierde calidad, pierde orden, pierde limpieza, pierde mantenimiento y acaba perdiendo también los distintivos que acreditaban su excelencia".

Frente a ello, ha hecho especial hincapié en que "siempre ha tenido que ser el Partido Popular quien recupere la Bandera Azul, la calidad de los servicios públicos, el orden, la limpieza o la seguridad", señaló.

Finalmente, comentó que esta recuperación "volverá a pasar si los ciudadanos nos dan su confianza el año próximo porque el PP tiene claro que el litoral no puede gestionarse con declaraciones públicas improcedentes desacreditando al organismo que concede la Bandera Azul, sino con planificación, mantenimiento diario, control, seguridad, limpieza y cumplimiento de las normas".