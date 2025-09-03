Pradales tilda de "agridulce" la respuesta del Gobierno a la gestión de la inmigración

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido este miércoles a la propuesta conjunta en gestión de migración que realizaron conjuntamente Euskadi y Canarias, y ha señalado que la valoración que hace de la respuesta dada por el Gobierno central es "agridulce".

El lehendakari ha explicado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, que, por un lado, sí se ha dado continuación a la propuesta de ambas comunidades para el reparto de menores no acompañadas, y que, en ese sentido, están "contentos".

Por contra, ha recordado que plantearon la necesidad de realizar un plan estructural sobre la migración, porque "no es un reto coyuntural actual, sino un reto enorme, muy importante". "También vemos esa necesidad, pero no hemos visto avances", ha lamentado.

Pradales ha advertido, asimismo, de que "metiendo en el mismo saco" a todas las personas migrantes se corre el riesgo de "alimentar comportamientos xenófobos y racistas", y ha apostado por la vía de "la integración y la inclusión".

En esa línea ha reconocido que la migración es un tema "muy complejo" y que en la sociedad "se oyen y se ven" posturas contrarias, pero ha asegurado que "meter en el mismo paquete" a todas las personas migrantes "no es aceptable", ya que, "la mayoría de las personas que vienen a nuestro país vienen a buscar una vida mejor".

Pradales ha destacado que Euskadi "siempre" ha mantenido un carácter y una actitud de "acoger y ayudar" a los migrantes, "para que luego cada uno haga su camino y trabaje y aporte por el bien de este país".

En este sentido, ha insistido en que, para el Gobierno Vasco, "es importante trabajar la vía de la integración y la inclusión" en materia de migración, y ha asegurado que "lo que necesita una persona migrante en el primer momento es ayuda, amparo y acogida", para que, a partir de ahí, "cada uno haga su vida integrándose y aportando a este país". "En eso creo y ésa es nuestra política y nuestro modelo", ha añadido.

El lehendakari ha reconocido que "entre los migrantes existen colectivos, al igual que los hay entre los de aquí, que van por otro camino", pero ha advertido de que "meter a todos los extranjeros o personas que migran en el mismo saco tiene el riesgo de alimentar los movimientos de extrema derecha y comportamientos y mensajes xenófobos y racistas".

Asimismo, Pradales ha destacado que la migración es "un reto enorme" para la sociedad vasca, la lengua, la cultura y el mercado laboral, y que, al ser "un reto complicado y complejo", requiere de "calma en el debate político, trabajar mucho y estudiarlo bien".

En su opinión, para hacer frente a fenómenos "tan complejos" como el de la migración, es necesario que se realicen "análisis profundos, con calma", y que se llegue a "acuerdos entre muchos agentes". "Eso es lo que deberíamos hacer desde las instituciones junto a agentes sociales y de otra índole, junto a la sociedad y al país".