Los Premios Anillos de Oro reconocerán este junio en Tenerife la calidad de las producciones seriadas en español

Archivo - Santa Cruz de Tenerife acogerá los Premios Anillos de Oro en 2026 - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 20 de junio la primera edición de los Premios Anillos de Oro, unos reconocimientos que, organizados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, buscarán poner en valor la calidad de las producciones seriadas, así como el talento de los profesionales que en ellas trabajan, con hasta 23 galardones.

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa su presidente, Joan Álvarez, que ha destacado la segunda "década dorada" que viven las series españolas, que ya se han convertido "en parte de nuestra vida, incluso mucho más que el cine", sobre todo ante su "enorme calidad" a la hora de contar la propia vida. "Son unos premios necesarios, oportunos y a a largo plazo", ha indicado.

Entre las 23 categorías, con 3 finalistas, se encuentran galardones como los de Mejor Serie de Ficción, Mejor Serie de No Ficción, Mejor Serie de Comedia, Mejor Guion Original o Mejor Guion Adaptado, como sellos de calidad para cualquier producción.

Las artes interpretativas también ocuparán un lugar de honor, con distinciones como Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Intérprete de Reparto y Mejor Intérprete Revelación.

A estos galardones se sumarán los dedicados a los equipos técnicos, pilares fundamentales de toda obra audiovisual, que contarán en estos Premios Anillos de Oro con un amplio reconocimiento, abarcando desde Mejor Producción Ejecutiva y Mejor Dirección de Producción, hasta categorías esenciales como Mejor Casting, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Música, Mejor Edición o Montaje y Mejor Postproducción y Recursos Digitales. Cada una de ellas, destacan, refleja la "sofisticación y el esfuerzo" detrás de las producciones más destacadas.

Además, los Premios Anillos de Oro ampliarán su horizonte con categorías que celebran la internacionalización y a la industria, como Mejor Serie Latinoamericana, Mejor Film Commission o Film Office y Mejor Serie Internacional.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Por último, y fuera de votaciones, el Comité Promotor del Círculo de Profesionales de las Series Españolas será el encargado de otorgar el Premio de Honor: el Premio Especial 'Anillos de Oro', un reconocimiento extraordinario destinado a distinguir trayectorias profesionales que han dejado una huella imborrable en el sector.

Álvarez ha precisado que estos reconocimientos surgen ante la inexistencia de una plataforma que reconozca específicamente a los profesionales que producen las series. "Serán unos premios para profesionales y que van a votar profesionales", ha indicado el presidente de los Premios Anillo de Oro, que ha subrayado la puesta en valor que se hará desde los distintos ámbitos audiovisuales, desde la producción, sonido o creación, hasta labores de postproducción, vestuario o difusión, entre otros.

PROYECCIÓN DE TENERIFE

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha celebrado la "relevancia" que tendrá este evento para Tenerife, más aún cuando las series siguen configurando una "parte esencial" de la idiosincracia social. De este modo, ha enfatizado el interés de la isla por atraer inversiones ligadas al sector audiovisual, un sector "dinámico" que contribuye a diversificar la economía.

Asimismo, ha identificado el poder de la industria audiovisual para la creación de empleo "directo y estable" en la isla, así como su capacidad para promocionar una marca, Turismo de Tenerife, a través de grandes eventos como estos Premios.

"Estamos ante una gran oportunidad para afianzar posicionamiento y contribuir a generar economía durante los días previos y posteriores a este evento", ha destacado el vicepresidente insular.

Respecto a la celebración de este evento en la ciudad capitalina de Santa Cruz de Tenerife, la concejal responsable de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha precisado el "placer" así como "la responsabilidad" que supondrá para el entorno capitalino formar parte "de la historia" de estos premios, que se celebran por primera vez y que tienen "vocación de futuro".

Ha señalado que Santa Cruz de Tenerife atraviesa un momento "importante" en relación al "esplendor" del sector audiovisual, ya que ha quedado visible que es "un motor claro" que transforma empleo y tejido empresarial en la ciudad. De hecho, ha precisado, entre 2024 y 2025, los contratos originados en el sector audiovisual han crecido un 26%.

EL SECTOR EN LAS ISLAS

En representación del Gobierno de Canarias, el vicepresidente Manuel Domínguez ha recalcado el interés regional por "creer" en la diversificación económica de las islas, "haciendo crecer" a sectores que, como el audiovisual, generen empleo de calidad, permitan la formación a la población que a ellos quieran dedicarse y generen "mayor renta" a quienes viven en las islas.

Sobre la industria audiovisual, Domínguez ha recordado como, en un principio, era "complicado" encontrar en las islas grandes profesionales del sector, pero, con el paso del tiempo, Canarias "se ha ido adaptado", atendiendo ya la demanda de la industria.

"Este es un punto y seguido de todo el esfuerzo a llevar a cabo para que grandes profesionales vean en Canarias una oportunidad para el desarrollo de series y películas, que nos brinda la proyección de la imagen de nuestra tierra en el mundo, el desarrollo de profesionales y promueve la búsqueda de talento", ha señalado.

El objetivo de estos Premios, consolidados a través de un acuerdo entre el Círculo de Profesionales y las instituciones canarias, planea tener un recorrido en la isla de, al menos cinco años, junto con otras acciones de impulso al sector.