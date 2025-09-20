Los Premios Joven Canarias 2025 celebran su 25 aniversario reconociendo labores de compromiso con la juventud

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 25ª edición de los Premios Joven Canarias 2025 ha reconocido este viernes la labor de la Asociación Activoz Socioeducativa de Tenerife (Premio 8 Islas), la Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (Premio Colectivo) y Sergio Rodríguez Gutiérrez -Nito- (Premio Individual), mientras que la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta y Besay Jorge Pérez reciben sendos accésits en las categorías colectiva e individual, respectivamente.

Los premios convocados por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Juventud, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, contaron con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, el director general de Juventud, Daniel Morales; la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna, Sergio Eiroa; y la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias (CJC), Eliana Parrilla, quienes fueron los encargados de entregar las distinciones.

Asimismo, el lagunero Teatro Leal se convirtió en el epicentro de la juventud canaria, con más de medio millar de personas que no quisieron perderse el espectáculo dirigido por Ubay Tamarán Alemán, según ha informado la Consejería de Bienestar Social en una nota de prensa.

Conducido por Darío Hernández y Natalia R. Valls, la gala rindió homenaje a la labor realizada por las entidades y personas que son un referente para la juventud del archipiélago. Durante el acto, también se distinguió a la Consejería de Juventud del Cabildo de Tenerife que dirige Serafín Mesa y a la del Ayuntamiento de La Laguna, con Sergio Eiroa a la cabeza, por su colaboración para celebrar las bodas de plata de los premios.

Desde el Ejecutivo regional, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado que este año se batió el récord de candidaturas con 56 propuestas, por lo que animó a todas las entidades y personas a seguir trabajando por la juventud de Canarias, "nuestro presente y futuro".

La presidenta de Activoz, Almudena Díaz Castro, intervino en representación de los premiados, para los que tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento. Visiblemente emocionada, Díaz indicó que este reconocimiento supone un estímulo para seguir trabajando por los chicos con discapacidad. "Agradecemos el premio y vamos a seguir luchando para que tengan su lugar, dónde quieran estar y cómo quieran estar en nuestra sociedad", señaló.

PREMIOS A LA ACCIÓN SOCIAL

En la modalidad '8 Islas', la entidad premiada ha sido la Asociación Activoz Socioeducativa de Tenerife por su labor para favorecer la inclusión, el bienestar y empoderamiento de las personas con diversidad funcional. El jurado reconoce así la labor que realizan desde 2017 a través de diferentes proyectos de inclusión. "Las historias de vida de los jóvenes con los que trabajan reflejan el impacto positivo que sus actividades han tenido en su desarrollo personal y en la mejora de su calidad de vida". Esta asociación ha consolidado un modelo de intervención inclusivo y adaptable con una visión centrada en la creación de oportunidades, la formación inclusiva y el deporte adaptado.

Por su parte, en la modalidad 'Colectivo' se premia a la Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (JINTE) dedicada a la defensa y divulgación de la investigación desarrollada por la juventud en Canarias. El accésit se concederá a la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta por ofrecer una atención humana e individualizada a la infancia en situación de desamparo.

JINTE está dedicada desde 2013 a impulsar y apoyar la investigación predoctoral y postdoctoral, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos esenciales para impulsar la transformación y modernización social, adaptándola eficientemente a las nuevas circunstancias.

Por su parte, el reconocimiento a la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta se otorga en reconocimiento a su trayectoria iniciada en 1973, como respuesta a la urgente necesidad de ofrecer una atención humana e individualizada a la infancia en situación de desamparo. Desde su creación esta iniciativa ha sido un referente en la protección, atención y desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social.

En la modalidad 'Individual', el premio recae en Sergio Rodríguez Gutiérrez (Nito) por su trayectoria en el sector primario y su compromiso con la juventud rural canaria. Por su parte, el accésit será para Besay Jorge Párez, como un referente en el ámbito de la acción social, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas jóvenes en Canarias.

Sergio Rodríguez Gutiérrez es un joven agricultor tinerfeño, emprendedor rural y agro influencer convertido asimismo en un referente en redes sociales dentro del mundo agrícola con miles de seguidores desde donde comparte diariamente contenidos sobre las labores del campo, consejos hortofrutícolas y reflexiones sobre el sector. Como relata el acta del jurado, "su labor ha permitido sensibilizar a la población sobre la importancia de consumir el producto de cercanía, la soberanía alimentaria y el respeto al día a día de las personas que trabajan la tierra como fuente de alimento y a la vez de protección del paisaje".

El accésit para Besay Jorge Párez se otorga por "la trayectoria emprendedora conseguida como joven con discapacidad que ha logrado convertir su vida en un ejemplo de lucha, superación y entrega a los demás". "Su formación de base en Medicina y sus estudios actuales en Trabajo Social le han permitido articular una visión humanista, técnica y estratégica de la acción social en Canarias, desarrollado una carrera profesional multidisciplinar con un enfoque integral centrado en la intervención social, la salud comunitaria, la promoción de la diversidad y la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad", señalan.

El Gobierno de Canarias estableció estos premios en el año 2000 con la finalidad de reconocer y fomentar las acciones realizadas por entidades o personas físicas para favorecer la participación social, la autonomía y la calidad de vida del colectivo juvenil en el ámbito social, cultural, artístico, científico, deportivo o de emprendeduría juvenil. En la actualidad cada modalidad contempla un premio económico de 4.006,74 euros, y para los accésit 3.005,06 euros.

El jurado de los Premios ha estado integrado por Eliana Parrilla Morín, actual presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias (CJC); Cristina Melián Hernández, técnica de Gestión de la Fundación Canaria de Juventud Ideo; Naroe Valls ÓShanahan, técnico superior en Animación Sociocultural y Máster en Servicios de Información Juvenil e Información al Ciudadano (Universidad de Salamanca); Ana Isabel Rodríguez Padrón, técnica de Juventud del Cabildo de El Hierro; Andrés Ginés González Fuentes, técnico del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, Yanira Cáceres Arocha, licenciada en Ciencias Ambientales, y Carlos Valentín Lorenzo Hernández, técnico de Juventud de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Paso (La Palma).