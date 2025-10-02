La presidenta del Parlamento de Canarias aborda con la Diputación del Común presupuestos y prioridades para 2026

La presidenta del Parlamento de Canarias aborda con la Diputación del Común sus presupuestos y prioridades para 2026 - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, se ha reunido este jueves con la Diputada del Común, Lola Padrón, para analizar las principales líneas de trabajo y necesidades de la institución para el 2026.

El presupuesto, entregado a la presidenta del Parlamento responde, atendiendo a lo expresado por Dolores Padrón, a los compromisos adquiridos en la toma de posesión y se alinea con los objetivos fijados desde mayo de 2024, según ha trasladado la cámara regional en una nota.

Los objetivos están orientados a fortalecer el papel de la Defensoría como institución cercana, mediadora, innovadora y garante de los derechos humanos en Canarias. De este modo, los ejes principales del documento son la mediación, intermediación, la Escuela de Ciudadanía, la modernización, los inmuebles de La Palma y Santa Cruz de Tenerife, así como la cobertura de las plazas de personal necesarias.