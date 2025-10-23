La presidenta del Parlamento viaja a Milán para visibilizar los "desafíos" de regiones europeas en la atención a mayores

La presidenta del Parlamento viaja a Milán para visibilizar los "retos" de regiones europeas en atención a mayores - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), Astrid Pérez, participará este viernes en el grupo de trabajo 'Desigualdades en salud en los sistemas sociales y sanitarios europeos', que se celebrará en el Palazzo Lombardia de Milán (Italia).

En concreto, el grupo abordará el tema 'Servicios y nuevas tecnologías en Europa para la salud de la población mayor de 65 años', que buscará analizar las estrategias europeas orientadas a garantizar una atención sanitaria equitativa, sostenible y adaptada al envejecimiento demográfico, según ha señalado en una nota la institución.

Durante su intervención, Astrid Pérez expondrá la visión de las regiones europeas sobre los desafíos que plantea la atención a la población sénior, así como el papel de la innovación tecnológica y la cooperación institucional para reducir las desigualdades sanitarias entre territorios.

La sesión contará con la participación de Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, y será moderada por Carlo Borghetti, consejero de la Región de Lombardía y coordinador del grupo de trabajo de la CALRE sobre desigualdades en salud.