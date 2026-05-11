La presidenta de Tenerife culpa del atraque del crucero con hantavirus al Gobierno central, por "alargar" su estancia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, atiende a los medios de comunicación en un acto reciente. - Fernando Sánchez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha culpado del atraque del crucero al Gobierno central por "alargar el tiempo de estancia" de este "barco de lujo" en el puerto de Granadilla, tras haberlo traído a Canarias "sin informes que lo justificaran" y "sin haberles hecho PCR".

"Mi prioridad y la de todo el equipo del Cabildo ha sido la de salvaguardar la salud y la seguridad sanitaria de los tinerfeños, por eso rechazamos que el Gobierno de España trajera a nuestras aguas este barco de lujo con un brote de hantavirus", ha explicado la presidenta en unas declaraciones remitidas a los medios.

Todo ello, continuó, "sin los informes que lo justificaran" y "sin haberles hecho los PCR". "Les exigimos que fondearan y ahora precisamente por alargar el tiempo de estancia del barco en el puerto han tenido que atracarlo por razones meteorológicas. Nos quieren callados y sumisos y no nos pensamos callar", concluyó.