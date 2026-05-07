Presidente del Cabildo de Gran Canaria dice que se enteró del aterrizaje del avión medicalizado por Clavijo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, atiende a los medios de comunicación - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este jueves que tuvo conocimiento del aterrizaje del avión medicalizado con un afectado de hantavirus del crucero 'MV Hondius' en Gran Canaria tras conversar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

"Yo no me puedo enterar por los periódicos de que hay un problema en el aeropuerto con un avión que tiene una avería o de decisiones que afectan directamente al territorio insular. Tiene que existir información leal y transparente entre las instituciones", apuntilló.

Es por ello, que Morales ha señalado la necesidad de activar mecanismos extraordinarios de coordinación similares a los previstos en otros escenarios de emergencia, defendiendo que, "desde el primer momento, debería haberse constituido una mesa técnica integrada por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y los cabildos para realizar un seguimiento conjunto de la situación y compartir toda" la información disponible, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Así ha mostrado su "profunda preocupación" por la gestión institucional que se está produciendo sobre el crucero con personas con hantavirus, al tiempo que ha señalado de que la "falta" de coordinación y de información "clara" entre administraciones está generando una "enorme inseguridad y alarma social" en la ciudadanía.

Añadió que la sociedad "continúa especialmente sensibilizada" tras la pandemia de la COVID-19, por lo que ha considerado que cualquier situación vinculada a posibles riesgos sanitarios "debe abordarse con liderazgo institucional, transparencia y una adecuada" coordinación entre administraciones.

Morales expuso que la crisis sanitaria del COVID-19 "removió los cimientos del sistema sanitario mundial y de la economía", mientras que la población está "altamente sensibilizada", por lo que expuso que "cualquier actuación que no se presente como liderada firmemente para atajar las posibles derivas de esta situación genera alarma social".

También ha criticado las "contradicciones" surgidas sobre la evolución del caso, así como la "ausencia de información oficial clara" sobre las decisiones adoptadas respecto al crucero. "Nos enteramos primero de que el barco no venía a Canarias, luego sí venía, después supimos que varias personas habían desembarcado y ahora aparece un caso en Suiza. Todo esto genera incertidumbre y preocupación", resalta.

Además Morales ha asegurado de que "muchas" de las informaciones conocidas han llegado a través de los "medios de comunicación y no mediante canales institucionales oficiales".

ACTUAR DESDE LA "RESPONSABILIDAD" PERO CON "GARANTÍAS"

Por otro lado, ha defendido la necesidad de que Canarias actúe desde la "responsabilidad y la solidaridad internacional", si bien ha solicitado "garantías y certezas sobre el control de todos" los posibles riesgos asociados al crucero.

"Nosotros no somos como Marruecos ni debemos actuar como Marruecos. Estamos sometidos al derecho internacional y a la necesaria solidaridad entre los pueblos. Pero necesitamos toda la información y toda la seguridad posible", dijo.

Para seguidamente mostrar su "preocupación por las dudas" existentes sobre los protocolos de seguridad y control sanitario vinculados al crucero, "especialmente ante la falta de información clara sobre cuestiones relacionadas con el equipaje, las labores de limpieza del barco o la posible presencia de animales en el interior".