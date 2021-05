El presidente de Canarias aboga por conectividad y tecnología para ser "sanitariamente seguros" y recuperar el turismo

La CEOE defiende que no se hable de ayudas sino de "compensaciones" a las empresas cerradas e insiste en prorrogar los ERTE a septiembre

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que ser "sanitariamente seguros" es uno de los principales retos de las Islas para atraer el turismo, abogando para ello por el uso de las nuevas tecnologías, aunque también puso el foco en la necesaria conectividad aérea.

"Tenemos que ser sanitariamente seguros y para eso debemos usar las nuevas tecnologías y que el turismo se beneficie de eso", aseveró Torres durante el primer encuentro que la Cadena Ser Canarias ha organizado este martes en Madrid.

Asimismo, "potenciar la conectividad" es otro pilar de la recuperación, para lo que defendió que Canarias tiene "que quedar excluido" de cualquier impuesto adicional al queroseno debido a su dependencia del avión.

"No quiere decir que no estemos en la senda de la reducción de emisiones, sino que queremos una transición energética justa", incidió el presidente, que también puso el foco en los 3.500 millones de euros a los que el archipiélago aspira de los fondos europeos 'Next generation' "para transformar positivamente Canarias".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó para felicitar al Gobierno de Canarias por sus decisiones con respecto a las ayudas a las empresas, dado que el Gobierno central las había dejado "muy cerradas" en cuando a requisitos, pero dejando margen a las comunidades autónomas a que las interpretaran.

Canarias es "un ejemplo", sostuvo, y de hecho dijo que está pidiendo a otras regiones que tomen medidas "valientes" como ha hecho Canarias en esa dirección.

Garamendi aprovechó la ocasión para decir que prefiere no hablar de ayudas sino de "compensaciones", porque las empresas están cerradas por "orden administrativa".

CEOE: "EL DINERO ES PÚBLICO PORQUE EL SECTOR PRIVADO EXISTE"

Así, defendió que "el dinero es público porque el sector privado existe y las empresas pagan sus impuestos y cotizaciones" y que "cuando no pasa nada" las empresas ponen el dinero pero que ahora toca "entre todos poner el dinero encima de la mesa y ayudar a sacar el país adelante y salvar el empleo".

Se han "salvado", gracias a los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), "3,5 millones de empleos". Sin los ERTE, mantuvo, la "gente estaría en la calle, en paro y las empresas habrían cerrado".

Sin ello, mantuvo que hoy en España habría un "desierto de empresas", especialmente en el sector turístico, motivo por el que defendió su renovación tal cual hasta al menos septiembre.

UNO DE LOS RETOS PARA TURESPAÑA: MANTENER LA MOVILIDAD EN EUROPA

El director de Turespaña, Miguel Sanz, defendió el mantenimiento de la movilidad dentro de Europa aún con malos indicadores gracias a "pruebas o certificaciones" y así evitar las aperturas "en sierra" que tan "negativas se han demostrado para las empresas".

El encuentro fue presentado y moderado por la directora de Prisa Radio en Canarias, Lourdes Santana, que consideró "vital" que los Gobiernos sean "eficientes en el uso de los fondos europeos" e impulsen las "reformas necesarias" en todo el país y también en Canarias.

También participaron a continuación en una mesa redonda el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda; el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara; el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, y el consejero Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo.