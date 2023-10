Presidente canario dice que la declaración de emergencia para migración muestra que Gobierno tiene "distintos discursos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que la declaración de la situación de emergencia en Canarias por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante la oleada de migrantes que han llegado a la isla en las últimas semanas "evidencia que el Gobierno de España tiene distintos discursos", ya que por un lado asegura que "hay medios suficientes y se está actuando correctamente", mientras que por otro lado declara una emergencia.

En este sentido, apuntó en declaraciones a los periodistas que él está "más con la declaración de emergencia", con la que considera que lo que "se busca es poder agilizar los procedimientos administrativos para ampliar" la capacidad de acogida de los distintos centros en las islas para ejecutar obras con adjudicaciones directas.

En relación con ello, Clavijo apuntó que el ministro en funciones José Luis Escrivá estará este jueves en El Hierro, isla que ambos visitarán y esperan poder hablar todo "más detenidamente", si bien el presidente de Canarias entiende que es una "situación de emergencia" lo que hay actualmente en el archipiélago, lo que considera "requiere de medidas que el Estado está tomando y en este caso el ministerio que dirige el señor Escrivá lo ha entendido a la perfección".

Añadió que de los tres ministerios con los que se ha reunido para abordar la situación migratoria, "fue el único" que dijo que consideraban que en los próximos meses iba a venir "una cantidad importante de personas" y estaban "adecuando los centros para poder acogerlos de manera digna".

De todos modos, reiteró que en lo que se refiere a los menores no acompañados, Canarias "no" tiene respuesta y "siguen llegando menores, una media de 100 al día", por lo que afirmó que los recursos están "totalmente desbordados". Añadió que lo que más le preocupa "es no poder atender a los menores que vienen porque hay que proteger los derechos de la infancia".

En este sentido, matizó que el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió este lunes a trasladar a la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, la necesidad de una reunión para abordar la situación de los menores, cuestión que también trasladará a Escrivá para que se lo haga llegar a Belarra.

MANDO ÚNICO

Por otro lado, al ser cuestionado por si desiste de que el Gobierno centra establezca un mando único para abordar la situación migratoria, aseguró que "no" porque lo que él solicita es el mando único "político", matizando que una cosa es el Teniente General de la Guardia Civil que "coordina la acción sobre el terreno y la operatividad", mientras que otra cuestión es cuando se quiere hablar de con quién se pueden "reunir, si viene la ministra o no para tener la situación de los menores, los costes" que soporta la comunidad autónoma o cómo se va a canalizar, entre otros temas.

Sin embargo, actualmente para abordar cada tema lamentó que tiene que hablar con Marlaska, con Escrivá, "no" ha podido hablar con Belarra o tiene que contactar con Defensa para preguntar "por qué no se habilita instalaciones e infraestructuras de defensa para poder albergar a esos inmigrantes", todo ello para abordar "un asunto del Gobierno de España y de la Unión Europea y es el Gobierno de España quien tiene que dar la respuesta".