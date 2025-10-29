El presupuesto del Cabildo de Tenerife sigue al alza y crece un 10% en 2026 hasta los 1.278 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Cabildo de Tenerife vuelve a batir récord en 2026 y se sitúa como el más alto de la historia de la corporación y el tercero más alto de las entidades locales en España, con un total de 1.278 millones, un 10% más que el actual ejercicio.

Los detalles de las cuentas han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, quienes han incidido en que los "ejes prioritarios" son el gasto social, la vivienda y conservación del medio natural.

Ambos han resaltado que el documento ayuda a apuntalar el "liderazgo" de Tenerife en la economía regional con 119 millones más que este año, remarcando que es "ambicioso" y se asienta en la "estabilidad" del equipo de gobierno.

(Habrá ampliación)