El presupuesto del Cabildo de Tenerife sigue al alza y crece un 10% en 2026 hasta los 1.278 millones

El presupuesto del Cabildo de Tenerife vuelve a batir récord en 2026 y se sitúa como el más alto de la historia de la corporación y el tercero más alto de las entidades locales en España, con un total de 1.278 millones, un 10% más que el actual ejercicio.

Los detalles de las cuentas han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, quienes han incidido en que los "ejes prioritarios" son el gasto social, la vivienda y conservación del medio natural.

Ambos han resaltado que el documento ayuda a apuntalar el "liderazgo" de Tenerife en la economía regional con 119 millones más que este año, remarcando que es "ambicioso" y se asienta en la "estabilidad" del equipo de gobierno.

La apuesta social se recoge en el incremento de un 17% de las partidas hasta sumar 417 millones que se orientarán principalmente a la atención social y sociosanitaria, viviendo inserción laboral y becas.

Así, por ejemplo, la inversión en infraestructuras sociosanitarias se incrementa en 24 millones para empezar las obras de hasta una decena de centros con 800 plazas, y el presupuesto de vivienda bate récord con 15,2 millones, un 48% más que este año.

La movilidad se mantiene en el centro de la acción del Cabildo con 256 millones --37 millones adelantado este año para la compra de guaguas-- e incluye el mantenimiento de la gratuidad del transporte público.

A este respecto, Dávila ha comentado que confían en que se mantengan los fondos que llegan del Estado dado que el aumento de pasajeros es notable y el Gobierno central ya invierte en trenes en la Península por lo que "es de justicia".

No obstante, ha afirmado que el Cabildo ya costea en parte la gratuidad dado que el dinero que cubre el Gobierno central se calculó sobre la mitad de los pasajeros actuales, por lo que los recursos se deben actualizar.

El presupuesto incluye inversiones en estaciones e intercambiadores, la mejora de paradas de guaguas, la expansión del transporte a la demanda a cinco comarcas y una inversión de 88 millones en carreteras --hay un plan de rehabilitación de carreteras hasta 2028--.

En cuanto a la inversión, se mantienen en niveles del anterior presupuesto con 257 millones si no se contabiliza el crédito de 70 millones solicitado con cargo al presupuesto actual.

Sobre el medio natural, las cuentas aportan 67 millones para garantizar la seguridad hídrica, con 24 millones propios más otros 43 millones que provienen del convenio con Acuaes, dentro de un paquete total de 202 millones en políticas medioambientales y del sector primario, un 17% más.

GESTIÓN PLENA DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE EL PRÓXIMO AÑO

Para la gestión del Parque Nacional del Teide, cuya transferencia se culminará a final de año, el Cabildo va a triplicar el número de agentes de medio ambiente, que pasa de 4 a 13, desarrollará un plan de movilidad sostenible o pondrá en marcha planes de regeneración ambiental, entre otras acciones.

Las cuentas reservan 201 millones para dinamización económica y diversificación, de los que 19 millones se dirigen a la I+D+i, y 109 millones para la modernización de la corporación, partidas en las que se incluyen la nueva Relación de Puestos de Trabajo, un servicio para agilizar expedientes o un nuevo plan de formación.

Dávila ha asegurado que el plan de ajuste al que está sometido el Cabildo "no ha influido" en la elaboración de las cuentas al tiempo que ha resaltado que gracias a incumplir la regla de gasto porque no había reglas fiscales se ha logrado tener un techo de gasto más alto.

La presidenta ha insistido en que la norma está "trasnochada y obsoleta" y "no tiene sentido" en 2025 por lo que ha defendido que tomó la decisión con "plena conciencia" porque si no hubiera sido así, el aumento de los ingresos debería haberse destinado al pago de la deuda.

Dado que el Cabildo está cumpliendo con el calendario presupuestario, las cuentas se aprobarán antes de que acabe el año de tal forma que entrarán en vigor el 1 de enero.