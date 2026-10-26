El presupuesto canario suma 13.209 millones, un 5,7% más: potencia servicios públicos y cinco áreas pierden fondos

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, y el portavoz, Alfonso Cabello, en la presentación de los presupuestos de 2027 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el proyecto de ley de presupuestos de 2027 que sube un 5,7% hasta los 13.209 millones con un fortalecimiento de los servicios públicos --acumulan más del 80% del incremento-- y descensos en las áreas de Turismo, Transición Ecológica, Política Territorial, Agricultura, Ganadería y Pesca y Hacienda, especialmente por la finalización de los fondos MMR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), casi 500 millones.

Los detalles de las cuentas autonómicas, que vuelven a batir récord, han sido expuestos en rueda de prensa por la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), quien ha incidido en el escenario de "incertidumbre" debido a la ausencia de PGE, la "inestabilidad internacional" que afecta al mercado de los combustibles, la falta de objetivos de estabilidad y la no actualización del sistema de financiación autonómica.

En el reparto por consejerías, la más dañada es la de Transición Ecológica y Energía, que se desploma un 68,6% hasta los 142,4 millones, seguida de Turismo y Empleo, que retrocede un 32,8%, hasta los 115,1 millones.

Le siguen Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que se deja un 7,5% y baja hasta los 147,2 millones; Política Territorial y Aguas que desciende algo menos de un 3% hasta 96,8 millones y Agricultura, Ganadería y Pesca, que baja ligeramente (-0,51%) y se queda en 137,4 millones.

El Instituto Canario de la Vivienda es el mejor parado del presupuesto con un alza del 24,6% hasta los 246 millones mientras que Bienestar Social se dispara un 23,9% para superar los 1.000 millones y el Servicio Canario de Salud (SCS) llega hasta los 5.000 millones al crecer más de un 8%.

El Parlamento de Canarias también dispara sus recursos un 18% hasta los 48,4 millones --Asián ha explicado que se cumple con las demandas que traslada la Cámara-- y Presidencia, Justicia y Seguridad también sube un 10,6% hasta rozar los 380 millones.

La consejera ha incidido especialmente en el aumento de los costes de de la deuda, que crecen en 46,2 millones por el encarecimiento de los tipos de interés y llega a los 6.727 millones de euros, el 9,73% del PIB, y en el personal, que sube un 9,8% con respecto al presupuesto inicial de 2026 debido al impacto del incremento retributivo acordado por el Estado de un 4,5% más un 0,5% adicional condicionado al IPC.

En total, la comunidad autónoma inyectará el próximo año 498 millones más a los empleados públicos y sin recibir recursos adicionales del Estado, ha lamentado Asián.

En general, el esfuerzo en las áreas de carácter social se desglosa en un aumento de 429,8 millones de euros para Sanidad, lo que supone un incremento porcentual de 9,1%; a Educación se aportan 260 millones más (+10,2%) y el presupuesto para Acción Social aumenta en 201,5 millones (24,4%).

El incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros mientras que para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones más, es decir, un incremento del 22,8%.

Descontando el efecto del MRR, se da un crecimiento generalizado en todas las políticas, experimentándose los mayores en Servicios Públicos Básicos (15,2%), Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales (10,8%) y Actuaciones sobre el Territorio (7,7%).

Para la elaboración del presupuesto, Asián ha indicado que se ha optado por un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB y un 4% del crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto.

Las cuentas contemplan un crecimiento del 1,1% el próximo año con una inflación que se situaría en el 3,1% y una tasa de paro en el 12,4%.

DEFLACTACIÓN DEL IRPF E INCUMPLIMIENTO DE LA REBAJA DEL IGIC

En cuanto a la política fiscal, el presupuesto del Gobierno de Canarias incluye modificaciones tributarias como la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC y evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación puedan repercutir negativamente en las familias y se traduzcan en una mayor presión fiscal.

Con respecto al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se amplía el tipo cero en este a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes pero se vuelve a incumplir, por cuarto presupuesto consecutivo, la promesa electoral de CC y PP de rebajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%.

También se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera así como la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo que se mantiene el mes de enero de 2027.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos impositivos de las modalidades para convergen con los tipos de Península, Baleares y la Unión Europea.

Además, se fijan los precios de referencia para la aplicación de los tipos incrementados a las nuevas modalidades.

Igualmente se contemplan mejoras técnicas y modificaciones de menor calado en diversos tributos para dotar de mayor seguridad jurídica.

El proyecto de ley se entregará el próximo 30 de octubre al Parlamento de Canarias, donde comenzarán los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2027.