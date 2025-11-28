El presupuesto de la ULL rondará los 181,5 millones en 2026, en espera de un "necesario" plan financiero plurianual - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha dado su conformidad este viernes al proyecto de presupuesto de 2026, dotado con 181.516.000 euros, así como al límite de gasto del próximo ejercicio. Ahora, el documento se remitirá al Consejo Social para su sanción definitiva.

Asimismo, si bien el techo de gasto de la comunidad autónoma de Canarias ha quedado fijado en un 3,3%, la Universidad tinerfeña, siguiendo el mismo criterio de la comunidad autónoma, lo elevará en 2026 a 200.911.988,64 euros, según ha informado la institución en una nota.

Por su parte, el aumento presupuestario con respecto al ejercicio anterior --174 millones--, representará un 4,05%. La subida, detalla la Universidad, se fundamenta en la incorporación de partidas finalistas, la consolidación de las plantillas de personal técnico y de personal docente e investigador, complementos retributivos del profesorado y de partidas de funcionamiento, además de los créditos correspondientes del programa María Goyri de nuevo talento investigador.

FINANCIACIÓN REGIONAL

Con todo ello se registraría, en realidad, un aumento de la financiación proveniente del Gobierno de Canarias de "tan solo un 1,56% sobre 2025", según destaca la propia institución académica.

Sobre este aspecto, recuerda que las universidades públicas remitieron en julio al Gobierno regional un escrito de petición de 25 millones para hacer frente a todas sus necesidades, de los que 13,7 millones correspondían a la ULL. Al final, detallan desde la Universidad, se aportan 4,3 millones para las dos instituciones, con lo cual habría "una diferencia importante que cubrir".

Por ello, la Universidad de La Laguna mantiene la "necesidad" de que se garantice un instrumento de financiación plurianual, que sea "sostenible" en el tiempo. Por ello, en las cuentas de 2026 se introducirán mayores elementos de trazabilidad del gasto público, compatibles con la normativa europea, para conceptualizar "mejor" las partidas y planificar adecuadamente su ejecución. Mientras, la deseada financiación plurianual universitaria, "previsiblemente", podría cerrarse en 2026.

También, el Consejo de Gobierno ha acordado este viernes la aprobación de la Fundación General para 2026, con el visto bueno previo de su patronato, y que aumenta un 8% en función de las actividades que tiene previsto desarrollar, centradas básicamente en formación, competencias lingüísticas, emprendimiento, innovación empresarial, innovación social y pública y actividades singulares de la ULL, que es donde se concentran los encargos que le hace la propia universidad.