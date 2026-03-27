Prisión para 9 de los 17 detenidos en una operación antidroga en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria

Uno de los registros realizados por la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial que lidera el operativo contra el tráfico de drogas que se ha desarrollado este martes, 24 de marzo, en los barrios de San Cristóbal, San José y La Suerte, en Las Palmas de Gran Canaria, y que ha permitido la detención de 17 personas y, con ello la desarticulación de una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de heroína y crack, ha decretado el ingreso en prisión de nueve de los arrestados.

El operativo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, se desarrolló de manera simultánea durante la madrugada de este martes, en el marco de una investigación dirigida contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la capital grancanaria, que incluyó la entrada y registro de 11 viviendas utilizadas, presuntamente, como puntos activos de distribución y consumo de droga.

En concreto, la investigación comenzó después de detectar un punto de venta de heroína y crack, "muy activo" en el barrio de San Cristóbal. Posteriormente, las gestiones policiales permitieron constatar la existencia de varios clanes familiares dedicados a controlar la venta de estas sustancias, tanto en vía pública como a través de viviendas habilitadas como "narcopisos".

En estos inmuebles, matizan, se organizaban turnos de mañana y tarde para la venta, permitiendo además el consumo en su interior. Señalan que uno de los pisos era custodiado de forma permanente por una persona en situación de drogodependencia, que residía en condiciones "muy precarias".

Otra de las cuestiones que destacan es que los investigados ejercían amenazas e intimidaciones sobre vecinos de la zona para garantizar la continuidad de su actividad delictiva, que además generaba una "elevada conflictividad" en el entorno, con la afluencia constante de consumidores y el incremento de diversos delitos, provocando alarma social y sensación de inseguridad entre los residentes.

Subrayan que uno de los puntos de venta estaba próximo a centros educativos.

Una vez conocida toda esta información, la Policía Nacional decidió intervenir, momento en el que algunos de los investigados intentaron deshacerse de la droga arrojándola al sistema de saneamiento del inmueble, y teniendo que ser recuperada parte de la sustancia por la Unidad de Subsuelo.

INTERVENCIÓN DE DROGA Y CHALECOS FALSOS DE GUARDIA CIVIL

En cuanto a los registros, se realizaron ocho en San Cristóbal, dos en San José y uno en La Suerte, donde residía el principal investigado, considerado líder de la organización, permitiendo a los agentes intervenir 3,3 kg de heroína; 1,1 kg de cocaína; 51 gramos de crack; 465 gramos de anfetamina; 57 gramos de MDMA; más de 1 kg de hachís (polen y resina); 12,8 kg de fenacetina y otras sustancias de corte, así como 35.000 euros en efectivo.

Además se incautaron de chalecos reflectantes y placas identificativas falsas de la Guardia Civil, una pistola simulada, un táser, pasamontañas, grilletes y herramientas de cerrajería, material presuntamente utilizado para la comisión de robos a otras organizaciones criminales (conocidos como "vuelcos").

La investigación ha permitido acreditar la existencia de una estructura organizada, con reparto de funciones entre sus integrantes, dedicada al tráfico de drogas.

En el dispositivo policial participaron más de 120 agentes de distintas unidades, entre ellas los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Medios Aéreos, la Unidad de Subsuelo, la Unidad de Guías Caninos y la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Finalmente, tras concluir las diligencias, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión de nueve de ellos.