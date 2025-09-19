A prisión dos hombres tras agredir sexualmente a dos jóvenes en Puerto de la Cruz (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía Nacional - CNP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres --que han entrado en prisión-- como presuntos autores de una agresión sexual ocurrida la madrugada del pasado 8 de agosto en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

Los hechos sucedieron alrededor de las 05.00 horas cuando las dos jóvenes se encontraban en la vía pública esperando un taxi para regresar a sus domicilios y aceptaron subirse a un vehículo ocupado por los ahora detenidos, que les ofrecieron llevarlas a casa.

Más tarde, los dos varones detuvieron el coche en una zona apartada del núcleo urbano y trataron de forzar sexualmente a las dos jóvenes.

Una de ellas consiguió zafarse tras propinar un fuerte golpe a uno de los autores, huyendo rápidamente del lugar al tiempo que alertaba de la situación a los servicios de emergencia, detalla la Policía Nacional en una nota.

La segunda joven no pudo escapar y fue forzada sexualmente, dejándola posteriormente cerca de un bar en el extrarradio del municipio portuense, donde recibió una primera asistencia.

Los agentes comenzaron de forma inmediata con las labores de investigación, localizando el vehículo en el que se cometió el hecho y averiguando las identidades de los presuntos autores, que fueron detenidos días más tarde y puestos a disposición judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos.