A prisión provisional el detenido por la muerte de un joven en Tuineje (Fuerteventura)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jueza ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido por su posible relación con la muerte de otro hombre en Tuineje, en la isla de Fuerteventura.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha precisado que el detenido pasó este sábado a disposición judicial y se acogió a su derecho a no declarar.

El detenido, ahora en prisión provisional, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio.

LOS HECHOS

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 12 de agosto, cuando presuntamente el ahora detenido, de 30 años de edad, habría apuñalado mortalmente a un joven de 23 años.

La víctima fue traslada inicialmente al Hospital de Puerto del Rosario, donde permaneció estabilizado, si bien falleció en la madrugada del pasado jueves.

Por su parte, desde el momento de los hechos, la Guardia Civil inició la búsqueda del presunto autor, siendo detenido durante la mañana del 13 de agosto.