Prisión provisional y sin fianza para la detenida por muerte de una persona en Ojos de Garza (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juzgado N.º3 de Telde (Gran Canaria) en funciones de guardia ha dictado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer, de 66 años de edad, que fue detenida el martes por su posible relación con la muerte de una persona en Ojos de Garza, quedando ahora investigada por un delito de homicidio.

A la mujer se le ha tomado declaración ante el juez este jueves, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a los medios.

La detención se produjo después de que una llamada, a las 02.00 horas del martes, alertara a la Policía Nacional de que se estaba producía un incendio en una vivienda en Ojos de Garza. En el lugar, los agentes tuvieron que hacer uso del extintor y activar a los bomberos para la extinción del fuego, según informaron desde el cuerpo de seguridad.

Durante el transcurso de la incidencia, varios testigos indicaron a los agentes que en un furgón, que había al lado de la vivienda incendiada, y al que las llamas habían alcanzado, pernoctaba un hombre, de 67 años, que falleció porque se encontraba dentro del vehículo cuando se había producido el fuego.

En cuanto al origen del incendio, los mismos testigos expusieron que durante el día habían tenido desavenencias con una vecina, quien presuntamente les había amenazado con quemarles unos enseres que tenían en la zona.