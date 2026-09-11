Prisión provisional para el hombre que apuñaló a su pareja en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza número uno de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado este viernes prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, a petición de la Fiscalía, para el hombre que apuñaló el pasado miércoles a su pareja en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El hombre, de 40 años, ha prestado declaración este viernes y ya confesó los hechos --que se produjeron en su vivienda-- a la Guardia Civil el día que fue detenido mientras que la mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario con heridas de gravedad.

La víctima, de 38 años y madre de tres hijos, se encuentra de alta en el sistema Viogén por un caso relacionado con su anterior pareja sentimental al igual que el agresor.