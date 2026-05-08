Prisión provisional para el hombre de Lanzarote investigado por la muerte de su bebé, de unos 20 días

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza nº3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote) ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza por un supuesto un delito de homicidio doloso para el hombre detenido como presunto responsable de la muerte de su bebé de unos 20 días, que falleció el pasado abril en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria por un traumatismo craneoencefálico.

Se trata de una decisión que se ha adoptado después de que el Ministerio Fiscal solicitara la comparecencia del varón, que hasta ahora se encontraba en situación de libertad provisional, en base a lo recogido en el articulo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el proceso sigue residenciado en la jurisdicción ordinaria y no hay inhibición a Violencia sobre la Mujer porque "en este momento de la investigación no se puede hablar de un caso de violencia vicaria".

El auto recoge que los hechos tuvieron lugar en la mañana del 12 de abril, cuando el acusado circulaba en un vehículo junto a su hijo recién nacido, que comenzó a llorar.

De acuerdo con el relato recogido en la causa, el padre, que manifestó encontrarse nervioso y no soportar el llanto, habría agitado con fuerza la silla especial para niños donde viajaba el pequeño, pudiendo llegar incluso a golpearle la cabeza.

Momentos después, el hombre se percató de que el bebé empezó a ponerse morado y a dejar de respirar, ante lo cual el investigado no acudió inmediatamente a un centro sanitario y continuó circulando durante varios minutos y regresó al domicilio familiar sin comunicar a la madre lo sucedido.

Además, minutos después le dijo a la madre que el pequeño estaba raro y fue entonces cuando ambos se dirigieron al Centro de Salud de Tinajo, que se encontraba cerrado, por lo que solicitaron ayuda en la Policía Local, donde se iniciaron maniobras de reanimación antes del traslado del menor a distintos centros hospitalarios.

Finalmente, el bebé falleció el 15 de abril de 2026 en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, cuando tenía 23 días de vida.

La autopsia preliminar concluye que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico de etiología violenta con anoxia cerebral inmediata, por lo que el juzgado sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio consumado.