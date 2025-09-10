La producción industrial en Canarias sube un 1,1% en julio, 1,2 puntos menos que la media nacional

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido en Canarias un 1,1% interanual el pasado mes de julio, siendo 1,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Canarias

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y se reduce en otras cinco. Así, Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha caído un 1,3% frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3% con un incremento del 6,6% en el caso de los duraderos y un 1,1% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 0,5%, los bienes intermedios anotaron un 2% más y los de la energía, un 1,1% más.

