La producción industrial sube un 1% en marzo en Canarias, 1,1 puntos menos que la media nacional

Archivo - Operario de Airbus trabajando en la nueva línea de producción. A 18 de diciembre de 2024, en Cádiz, Andalucía (España).El director de la planta de Airbus en El Puerto de Santa María, Jesús López Medina, informa sobre la incorporación de una nue - Javier Sánchez - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 1% interanual en Canarias en el pasado mes de marzo, lo que ha supuesto 1,1 punto menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Canarias

La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y disminuye en otras ocho, siendo Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9%, 7,1% y un 5%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias se ha reducido un 1%, frente a una descenso del -0,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 10,5% con un descenso del 5,4%en el caso de los duraderos y un 11,2% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,7%, los bienes intermedios anotaron un 4,4% más y los de la energía, un 4,3% menos.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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