La producción industrial sube un 2% en octubre en Canarias, que encadena cuatro meses de crecimiento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 2% interanual el pasado mes de octubre en Canarias, 0,4 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%.

De esta manera, la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en el archipiélago y encadena cuatro meses de crecimiento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras 8. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

Mientras, en lo que va de año la producción industrial en Canarias ha aumentado un 0,4%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 1,8% con un incremento del 4,3% en el caso de los duraderos y un 2,1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 6,6%;, los bienes intermedios anotaron un 6,8% más y los de la energía, un 2,8% más.