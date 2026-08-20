Profesionales recuerdan las recomendaciones para un buen uso y conservación de medicamentos ante altas temperaturas

Enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario - GSC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Autonómico de Farmacovigilancia e Información Terapéutica de Canarias recuerda este verano la importancia de prestar especial atención a la conservación de los medicamentos que tenemos en casa y que usamos habitualmente, así como las medidas de precaución a tomar para evitar complicaciones en la población más vulnerable y que presentan mayor riesgo de deshidratación por el calor, como son las personas mayores, la población infantil, enfermos crónicos y pacientes dependientes.

Asimismo, los profesionales del Centro de Farmacovigilancia aprovechan la llegada de las altas temperaturas para informar a la población en una nota sobre la seguridad de los medicamentos en período estival, con recomendaciones que van desde la importancia de la adecuada conservación y transporte, hasta indicar las formas farmacéuticas especialmente sensibles a altas temperaturas.

En ese sentido, se considera conveniente tener en cuenta los problemas más frecuentes asociados a los medicamentos que pueden empeorar o favorecer las patologías asociadas al calor, entre ellos, los que provocan alteraciones en la hidratación o trastornos electrolíticos, los que pueden afectar la función renal, aquellos cuyo perfil farmacocinético puede ser afectado por la deshidratación, y los que pueden alterar la termorregulación central o periférica.

RECOMENDACIONES

Entre las precauciones más importantes se recomienda no consumir el medicamento si su aspecto exterior está alterado y seguir siempre las indicaciones de conservación, ya sea en nevera o temperatura ambiente para asegurar su transporte en condiciones de seguridad, así como evitar dejar los medicamentos en el interior de los vehículos al sol y en días de calor extremo.

Si una persona sufre una reacción adversa a algún medicamento debe ponerse en contacto con el servicio de emergencias donde un coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le indicará cómo actuar.

Los medicamentos que hay que vigilar son los diuréticos, laxantes, antiácidos, antibióticos y antihipertensivos que ante temperaturas extremas pueden provocar problemas de salud como deshidratación, diarreas y alteraciones renales.

Además, llaman la atención en el caso de los neurolépticos, antidepresivos, betabloqueantes y benzodiacepinas, que impiden la pérdida del calor o disminuyen las facultades para defenderse del calor.

Por último, los profesionales sanitarios recuerdan que es importante que la adaptación de un tratamiento con medicamentos en curso debe consultarse siempre con un médico y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que dispone de un enlace web con recomendaciones para la época estival dirigidas tanto a la población en general como a los profesionales sanitarios.