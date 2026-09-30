Prohibido el baño en playa Jardín, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), ante un nuevo episodio de contaminación

Archivo - Playa Grande de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, cerrada al baño - AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha procedido este miércoles, al cierre preventivo temporal de Playa Jardín ante los resultados no favorables de calidad del agua ofrecidos por las analíticas de Salud Pública.

En una nota, el consistorio tinerfeño ha informado a la ciudadanía de la prohibición al baño en la zona de playa Grande del citado litoral, a pesar de discrepar los análisis de los encargados por el Ayuntamiento a un laboratorio independiente, que no presentan un incumplimiento de los estándares de calidad.

Ante esta discrepancia, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha solicitado explicaciones a la Dirección General de Salud Pública y realizarrá las comprobaciones necesarias para solucionar la situación y garantizar la seguridad de las personas usuarias.