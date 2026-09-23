Prohibido hacer fuego, quemar restos y usar pirotecnia en Tenerife por riesgo de incendio forestal

Archivo - Prohibición de hacer fuego en área recreativa de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado este miércoles las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en los cuatro sectores en los que se divide la zona de riesgo de la isla --Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur-- ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las medidas están vigentes desde las 8:00 horas de este miércoles, 23 de septiembre, y permanecerán activas hasta que se emita una nueva resolución, según ha informado la corporación insular en una nota.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha precisado que la evolución de las condiciones meteorológicas hace necesario reforzar las medidas preventivas en el conjunto de las zonas de riesgo de la isla. "El objetivo es minimizar cualquier posibilidad de que se produzca un incendio y actuar con la máxima anticipación en un momento en el que debemos extremar las precauciones", ha añadido.

Pérez ha apelado además a la colaboración ciudadana, recordando que la prevención depende también de pequeños gestos individuales: "Pedimos evitar cualquier comportamiento que pueda originar una chispa o un foco de fuego y respetar estrictamente las restricciones establecidas mientras permanezca activo este nivel de riesgo".

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Durante la vigencia del Grado 1 queda prohibida, dentro de la zona de riesgo de incendio forestal, la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como cualquier tipo de fuego en exteriores.

Esta última restricción incluye, entre otras actividades, el empleo de fogones o bombonas de gas en áreas recreativas y zonas de acampada, las barbacoas en terrenos particulares al aire libre, las hogueras, fuegos de campamento, infiernillos, cocinas de gas, velas, antorchas o elementos similares.

También queda prohibido fumar, una limitación que contempla igualmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en los ámbitos afectados, así como el uso de encendedores, mecheros u otros elementos capaces de generar combustión en los lugares incluidos en la resolución.

El Grado 1 impide asimismo el uso de material pirotécnico, como fuegos artificiales, petardos, tracas, cohetes o bengalas, y restringe la utilización de maquinaria y herramientas que puedan generar chispas, calor o descargas eléctricas. Entre ellas se incluyen radiales o amoladoras, equipos de soldadura, ahumadores de apicultura y determinadas desbrozadoras, trituradoras o herramientas con elementos metálicos capaces de producir chispas durante su utilización.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

Con el Grado 1, la resolución mantiene sin restricciones los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética con escopeta, el acceso de vehículos a los miradores de Chipeque y Chimague y la circulación recreativa de vehículos a motor por pistas forestales.

También continúan permitidos el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública y la celebración de eventos deportivos y romerías en pistas, senderos forestales y campo a través.

Del mismo modo, no se establecen restricciones adicionales por este Grado 1 para la estancia en el monte y el tránsito por senderos y pistas forestales, la actividad cinegética sin escopeta, el tránsito recreativo en bicicleta o a caballo, la circulación por carreteras insulares y vías municipales y el acceso de propietarios o titulares a sus fincas e infraestructuras.

Las instalaciones de hostelería o turismo activo abiertas al público podrán mantener su actividad mientras no exista una prohibición expresa que les afecte. Asimismo, las restricciones de esta resolución se aplican específicamente a la zona declarada de riesgo de incendio forestal.

SECTORES DE RIESGO

La zona de riesgo de incendio forestal de Tenerife está dividida en cuatro ámbitos debido a que las condiciones meteorológicas pueden presentar importantes diferencias entre distintos puntos de la isla.

El sector Norte comprende los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, El Sauzal y Tacoronte, además del sector de El Rosario situado al norte de la carretera TF-24.

Por su parte, el sector Sur abarca Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor de Chasna, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, además de la parte de El Rosario situada al sur de la TF-24. La resolución establece igualmente el Grado 1 tanto para Anaga Norte como para Anaga Sur.

EXTREMAR LA PRECAUCIÓN

El Cabildo recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda provocar un incendio, especialmente aquellas relacionadas con tabaco, grupos electrógenos, instalaciones eléctricas o material pirotécnico.

También se insta a los promotores privados de actividades que continúen permitidas dentro de la zona de riesgo a adoptar las medidas preventivas necesarias atendiendo a las condiciones existentes.

Además, el Cabildo recomienda consultar previamente Tenerife ON, tanto a través de su web como de la aplicación móvil, para conocer el estado actualizado de infraestructuras y equipamientos y comprobar posibles restricciones derivadas de incendios, obras, fenómenos meteorológicos u otras incidencias.

La nueva resolución mantiene, además, otras restricciones específicas que ya se encontraban vigentes, entre ellas las relacionadas con la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023 y la prohibición de fumar en todo el ámbito del Parque Nacional del Teide, aprobada como medida preventiva frente a incendios forestales.