Prosigue la evacuación de pasajeros del crucero con hontavirus: faltan tres aviones y quedan 81 personas

Viajeros de nacionalidad canadiense evacuados del crucero MV Hondius suben a un avión, en el aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 de mayo de 2026, en Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está disp - Álex Rosa

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

El operativo de evacuación de los pasajeros y tripulantes del 'MV Hondius', fondeado en el puerto industrial de Granadilla, prosigue a lo largo de toda la jornada y aún se espera por la llegada de tres aviones al aeropuerto Tenerife Sur, de tal forma que quedan aún 81 personas a bordo del crucero, según fuentes de Puertos de Tenerife y del Ministerio de Sanidad.

Tras los pasajeros españoles, que fueron los primeros en abandonar el barco y ya llegaron a Madrid, han seguido los nacionales de Francia, País Bajos, Reino Unido y Canadá y para última hora de este viernes se espera por Irlanda, Turquía y Estados Unidos.

Todos los pasajeros (147) y la tripulación se encuentra asintomática tras la primera evaluación médica a bordo en forma de encuestas epidemiológicas, y en el caso de los españoles, se les harán pruebas PCR cuando lleguen al Hospital Gómez Ulla.