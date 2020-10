El próximo martes de Carnaval no será festivo en Santa Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado que el próximo martes de Carnaval, que cae el 16 de febrero de 2021, no será festivo, por lo que desde el Ayuntamiento ya se están barajando diferentes posibilidades. En cualquier caso, se tendrá que aprobar en el pleno de este mes.

En una entrevista a 'Diario de Avisos', recogida por Europa Press, José Manuel Bermúdez ha admitido que tener que suspender el Carnaval debido a la covid-19 "no sienta bien. Sienta mal", y reconoce que le ha "dolido mucho" tener que haber tomado esta decisión, "pero se veía venir".

El alcalde hizo hincapié en que los datos de contagios no han mejorado y que la ciudad se está viendo afectada por una segunda oleada evidente: "Todo puede ir a peor y nada indica que en febrero los actos multitudinarios se puedan permitir, No podemos garantizar la seguridad sanitaria y, por otro lado, el Carnaval no se entiende sin poder salir a la calle y hacer acercamiento social de todo tipo".

Considera que el próximo febrero puede "haber guiños" al Carnaval, como ir disfrazado a trabajar, pero desde su punto de vista, "hacer actos o fiestas privadas sin cumplir ratios es una irresponsabilidad y vamos a estar muy pendientes", advierte.

Pese a la suspensión del Carnaval, José Manuel Bermúdez señaló que el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, está trabajando en una gala que se pueda televisar a nivel nacional e internacional, con la que "mantener viva la llama". "En cualquier caso, parece que no íbamos tan mal encaminados cuando el resto de municipios están suspendiendo a rebufo de Santa Cruz", añade.

NAVIDAD Y REYES.

Con respecto a la campaña de Navidad y Reyes, el alcalde avanzó que será diferente a otros años, intentando cumplir las normas covid, si bien las calles se iluminarán y engalanarán como siempre "para que la gente pueda disfrutar, atraer visitantes, pero respetando las normas covid y de forma más escalonada".

Bermúdez indicó que el Ayuntamiento ya está trabajando en un programa que presentarán a principios de noviembre y que comenzará con el tradicional acto de encendido de luces, el cual se mantiene, pero con un formato más pequeño, apostilló el alcalde.

Y en cuanto al 5 de enero, confirmó que los Reyes Magos llegarán a Santa Cruz: "Posiblemente lo hagan en helicóptero y buscaremos la fórmula, descartada la cabalgata tradicional, para que puedan saludar a algunos niños y niñas, y por supuesto les entregaremos las llaves de la ciudad".