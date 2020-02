El proyecto del tren de Gran Canaria lleva esperando cinco años por el estudio de impacto medioambiental

Publicado 05/02/2020 14:31:34 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del tren de Gran Canaria lleva esperando unos cinco años por el estudio de impacto medioambiental, según ha afirmado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tras reunirse con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena.

Precisamente el responsable regional, que no quiso dar aún una fecha de cuándo podría contarse con esta autorización porque lo tiene que hablar con los servicios técnicos antes, indicó que se ha llevado una "desagradable sorpresa" cuando supo este miércoles que se trata de una iniciativa que se remonta al año 2014.

"En el servicio de impacto ambiental --dijo Valbuena-- hay 1.000 millones pendientes de invertir en Canarias esperando por la autorización medioambiental, algo que roza la desfachatez por parte de los anteriores responsables del Ejecutivo".

Por ello, el consejero señaló que el Gobierno va a hacer encargos a empresas públicas para que "lo que no puede hacer en casa se haga por fuera". "No queda otro remedio, pero estos 1.000 millones tienen que salir ya", aseveró.

Por otra parte, al ser cuestionado por el retraso del proyecto, explicó que la administración regional no se va a meter en asuntos que no son de su competencia y que si el Cabildo de Gran Canaria apuesta por el tren, la "obligación" del Gobierno es facilitar la tarea para que, quien tiene la legítima competencia para desarrollar esta infraestructura la desarrolle.

"No puede ser, como sucedía en anteriores legislaturas, que entre administraciones se ponían piedritas o palos en la rueda de la bicicleta para que se caigan no siendo de tu competencia. Eso no es lógico que suceda", concluyó.