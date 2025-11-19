El PSOE acusa al PP de "estirar un chicle que no da más de sí" tras pedir la comparecencia de Torres en el Parlamento

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, ha afeado al Grupo Parlamentario Popular de "enfangar" y "poner más ruido", solicitando la reapertura de la Comisión de Investigación por el 'caso Mascarillas' y, además, una nueva comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres. "El Partido Popular de Canarias quiere estirar un chicle que no tiene más de sí, que no da más de sí, que a quien único beneficia es la ultraderecha echando más fango", ha aseverado la diputada.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, ha afeado así la postura del Partido Popular en torno al análisis del 'caso Mascarillas' a nivel canario, ya que, ha dicho la socialista, "el día que pensábamos que el PP iba a pedir perdón al señor Torres, por todo lo dicho sobre su persona, lo que han hecho es pedir que vuelva a venir a la Comisión y, además, una posible reprobación".

"El Partido Popular, especialmente el Partido Popular de Canarias, que no tiene proyecto ni liderazgo ni absolutamente nada, pretendía que fuera el señor Torres al que se lo llevaran detenido, pero al final fue un compañero del Partido Popular al que se lo han llevado detenido por el 'caso Mascarillas'", ha añadido.

Así, ha acusado al PP canario de querer "estirar un chicle" que "no tiene más de sí", con lo que solo "beneficia" a la "ultraderecha", echando "más fango".

"El Partido Popular de Canarias quiere ir más lejos que la propia justicia, que el propio informe de la UCO, que deja claro que no hay ningún acto delictivo por parte de Ángel Víctor Torres. Quieren enfangar, poner más ruido, porque no tienen ni proyecto de Canarias, ni proyecto político, y lo único que hacen es sobrevivir en el poder", ha insistido la secretaria de Organización del PSOE en Canarias.

SOBRE EL INFORME DE LA UCO

Asimismo, Fierro ha recordado que el informe de la UCO refleja cómo "Torres no estuvo con mujeres explotadas sexualmente, ni tampoco hubo mordidas, ni tampoco hubo comisiones", la "única realidad" que al PP "no le gusta", precisamente porque "hubieran preferido que al señor Torres se lo hubieran llevado detenido, y al final al que se han llevado detenido es un compañero del Partido Popular".

PreguntadA por una posible posición de rechazo del PSOE ante la reapertura de la Comisión en el Parlamento, Fierro ha señalado que no se opondrán, porque nunca se han opuesto a que Torres "de explicaciones", todas "las que quieran", y sometiéndose "a todas las preguntas", pero ha lamentado que tenga que comparecer hasta que el Partido Popular "escuche lo que quiere escuchar".

"No es un problema de explicaciones, es un problema de relato que tiene el Partido Popular y de carencia de proyectos políticos, así como de intentar seguir dañando la imagen de un político que es honrado, que es honesto y que así también lo corrobora la Guardia Civil", ha señalado la diputada socialista.