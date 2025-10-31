El PSOE augura que no se va a hacer "nada" en Los Cristianos ante el nuevo estudio encargado por el Gobierno canario

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, ha augurado este viernes que no se va a hacer "absolutamente nada" en el puerto de Los Cristianos en lo que queda de mandato una vez que el Gobierno de Canarias ha encargado, por más de medio millón de euros, el "estudio de los estudios" para resolver la movilidad.

En una pregunta realizada al Gobierno insular en el Pleno de la corporación ha comentado que se trata de una "patada hacia adelante" porque no saben como resolver el problema ya que el propio encargo recoge que una vez terminado el estudio, se da un plazo de hasta 15 meses para desarrollarlo.

"Lo que hay que hacer después de 25 años es encargar la redacción de los proyectos de la solución de movilidad, no seguir dando una patada hacia adelante, que es la percepción que tenemos del Gobierno regional para aparentar de cara a la ciudadanía que se está haciendo algo", ha comentado.

Afonso ha apuntado que se podría entender que se quiera hacer una "actualización" pero cree que volver a estudiar la movilidad en el entorno del puerto de Los Cristianos daña la credibilidad de los "políticos", especialmente tras el compromiso del Cabildo de que se iban a invertir 90 millones de euros.

Además ha alertado del "problema adicional" que puede suponer la licitación, por parte de Puertos de Tenerife, de la construcción de un parking en altura que contará con locales comerciales.

La consejera de Movilidad, Eulalia García, ha comentado que cualquier estudio para tratar de mejorar la movilidad en Los Cristianos le parece "bien", más aún porque muchos de los estudios, que datan desde el año 2000, no tuvieron en cuenta el soterramiento de la avenida Chayofita o no han actualizado los datos de flujos de tráfico, más lo que pueda impactar el desarrollo del plan urbanístico de El Mojón.

"Que se retrasa el proyecto, pues más vale que se retrase y se haga en su totalidad y no después dejar cualquier otra solución vendida", ha indicado, si bien ha avanzado que en los presupuestos de 2026 se van a acometer "pequeñas soluciones" para ayudar a mejorar la movilidad.