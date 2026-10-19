PSOE, AUP-SísePuede y NC-bc presentan una moción de censura en San Juan de la Rambla (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE, AUP-SísePuede y NC-bc han anunciado este lunes la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de San Juan de La Rambla contra el alcalde, Juan Ramos (CC), que cogobierna junto al PP.

Los detalles se harán públicos este miércoles en una rueda de prensa que se celebrará a las 09.00 horas en el Mirador de la Palabra y los tres partidos proponen al socialista Jesús Ezequiel Domínguez como candidato propuesto a la Alcaldía.

El registro de esta moción de censura coincide con la dimisión del primer teniente de alcalde, Juan Siverio (Sí se Puede), concejal de Transición energética, Desarrollo local y Empleo y Cultura, lo que deja en minoría al grupo de gobierno.