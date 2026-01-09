El PSOE Canarias celebra la liberación del isleño Miguel Moreno Dapena

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres - CEDIDO POR PSOE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha celebrado la liberación de Miguel Moreno Dapena, el ciudadano canario que llevaba retenido en una prisión venezolana varios meses y que se encuentra entre los primeros presos españoles liberados de las prisiones venezolanas.

En un comunicado, la formación socialista ha explicado que el isleño fue detenido cuando navegaba en el buque de exploración marina N35, que fue interceptado por la Armada Venezolana el pasado mes de junio.

Al respecto, el PSOE Canarias ha agradecido "el papel clave" que ha desempeñado en estos meses el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que desde un primer momento se ha interesado en la situación particular de Moreno Dapena.

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha remarcado "la cálida implicación personal y humana" de Zapatero en este caso, al igual que la de María Dolores Palliser, histórica parlamentaria socialista, y, especialmente, la labor de la hoy diputada por la provincia de Las Palmas y secretaria general del PSOE Lanzarote, Dolores Corujo, quien ha mantenido el contacto con la familia de Moreno Dapena en estos difíciles momentos que, "afortunadamente han tenido un feliz desenlace".

"He hablado con la madre de Miguel, María Jesús, y he compartido la alegría en nombre de los socialistas canarios", comentó Torres.