El PSOE canario acusa al Ejecutivo regional de "falsear" cifras en Dependencia para esconder su "falta de gestión"

Denuncian la gestión del Gobierno de CC-PP por "disparar" por encima de las 11.600 la cifra de personas con derechos reconocidos pero sin prestaciones y en 1.400 las que ya han sido excluidas del sistema

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha lamentado este jueves el "desmantelamiento progresivo" que está sufriendo el sistema de atención a la dependencia en el Archipiélago, acusando con ello al Gobierno regional, formado por Partido Popular y Coalición Canaria, de utilizar "cifras falseadas" para esconder su "falta de gestión y abandono" a las personas más vulnerables.

En una nota de prensa emitida a los medios, Nira Fierro y Marta Arocha, secretaria de Organización y secretaria de Dependencia del PSOE Canarias, respectivamente, han advertido de que "el Gobierno de Canarias lo único que pretende es mejorar las estadísticas a base de mentir a la ciudadanía".

"Estamos ante el gobierno de las falsedades, de las trampas y la mentira", ha enfatizado Fierro, que ha hecho un repaso por todos los datos estadísticos "falsos" que ha venido ofreciendo el Ejecutivo de CC y PP. De este modo, ha citado como ejemplo a los relativos a la educación de cero a tres años, docentes y ratios en las aulas, entrega de viviendas públicas, listas de espera de sanidad, políticas contra la violencia de género, mientras, ahora, se añade "también la atención a la dependencia".

"Sus datos dirán lo que ellos quieren que digan, pero la realidad de la calle es bien distinta a la que ellos nos presentan. La deriva de este gobierno es que nos va a dejar una Canarias destrozada de aquí a dos años", ha pronosticado.

CON GRADO PERO SIN SERVICIO

En concreto, las portavoces socialistas han puesto el foco en esta ocasión en la proliferación de lo que han denominado 'PIAS falsos', es decir, las 11.691 personas a las que se les ha reconocido su grado de dependencia y sus derechos, pero que no reciben el correspondiente servicio. "Es como sacarse la lotería sin recibir nunca el premio. Dan papeles vacíos a los ciudadanos, les dicen que tienen un derecho, pero no les dan nada", han descrito.

Según los datos oficiales expuestos por el partido, entre los meses de julio y agosto, el Ejecutivo de CC-PP ha emitido 3.161 nuevas resoluciones sin prestación efectiva, lo que situaría a Canarias como "la comunidad autónoma con mayor porcentaje de de ayudas no efectivas o irreales (21,55 % frente al 1,99 % nacional)".

"Desde luego, las mentiras en la consejería de Bienestar Social, que dirige Candelaria Delgado, sí que son históricas", han lamentado Fierro y Arocha, desmintiendo con ello el balance de gestión de atención ofrecido por el Gobierno.

Han subrayado además que estas resoluciones se deberían traducir en ayudas económicas vinculadas a la contratación de servicios privados que, en la práctica, no existen. "En Canarias no hay suficientes empresas para cubrir la demanda y, si en tres meses no se logra contratar por las personas en situación de dependencia, se les retira el derecho", ha señalado.

1.400 PERSONAS EXCLUIDAS DEL SISTEMA

Como resultado de esta situación, entre enero y agosto el Gobierno ha dado de baja a 1.400 personas que esperaban desde hace años por una prestación. De hecho, han advertido desde el partido, probablemente sean personas que ni siquiera son conscientes de que han sido excluidas del sistema. Así, han hecho un llamamiento "a los ciudadanos para que sean conscientes de que, a quien se le ha reconocido una ayuda económica del gobierno, si no la hacen efectiva en tres meses, sepan que pierden el derecho".

Para las responsables políticas socialistas, este modelo que está siguiendo el Ejecutivo regional no solo "es ineficaz, sino también profundamente injusto". De hecho, según marta Arocha, sería "ilegal", ya que dejan "desamparadas a las personas en situación de dependencia, a sus familias y, especialmente, a las mujeres cuidadoras, que soportan la mayor carga del cuidado".

Además, han acusado a PP y CC de haber paralizado la creación de nuevas plazas públicas ya que, garantizan, "no se han firmado los convenios con los cabildos insulares y no se ha generado ni una sola nueva plaza en 2025".

DISMINUCIÓN PRESTACIONES PÚBLICAS

Según el partido socialista, los datos evidencian una disminución "drástica" de las prestaciones públicas entre enero y agosto: 1.706 plazas menos en centros residenciales, 1.666 en centros de día, 2.337 en ayuda a domicilio, 4.439 en promoción de la autonomía personal y 2.259 en teleasistencia.

En total, puntualizan, 5.457 personas han fallecido en Canarias durante este año mientras esperaban una prestación de dependencia. "Esto no es una gestión, es un fracaso político y una falta de humanidad", ha dicho Marta Arocha.

El PSOE ha exigido, así, al Ejecutivo autonómico implicación en esta tarea, la reactivación inmediata de los convenios con los cabildos y un compromiso "real" con la ampliación de la red pública de servicios sociales, para "garantizar una atención digna, justa y efectiva a todas las personas en situación de dependencia en Canarias".