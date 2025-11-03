PSOE canario dice que la dimisión de Mazón "llega muy tarde" y se debe a que Feijóo sintió "presión social" en Valencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha afirmado este lunes que la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana "llega muy tarde" y la achaca a la "presión social" que sintió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el funeral de Estado.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que Feijóo sintió "de cerca" los abucheos e insultos a Mazón "para ser consciente de lo que estaba pasando en Valencia" y entiende que "si eso no hubiera ocurrido, hoy Mazón estaría todavía presidiendo el Gobierno de Valencia, esa es la enorme diferencia".

Ha apuntado que la tardanza en la marcha del presidente valenciano ahonda en el "desprestigio de la política en general" porque "no ha asumido la responsabilidad en el primer momento" cuando "todo el mundo era consciente de lo que había ocurrido y de lo que había pasado, y cuál ha sido el comportamiento de ese Gobierno".

"Lo triste es que el PP lo haga un año después, porque ha sido consciente y ha sufrido directamente la presión social que en Valencia se ha hecho en los últimos tiempos", ha destacado.

Franquis ha dicho también que Mazón no tiene "ninguna credibilidad" en sus críticas a la supuesta falta de ayuda del Gobierno central y cree que además de dimitir debe "pedir perdón a la sociedad valenciana y especialmente a los familiares de las víctimas".

Ha recordado como hace 20 días, en una cumbre política del PP en Murcia, "casi lo sacan al hombro" por lo que ha pedido que "no engañen" a los ciudadanos.

"Somos conscientes, cuando afrontan una crisis de esta naturaleza, cómo se comportan. Y hemos visto el ejemplo claro de cómo gestionan los recursos públicos cuando gobierna el Partido Popular. Y este ejemplo es el peor ejemplo, porque insisto, hace daño a lo que representa la política en el conjunto de la actividad de nuestro país y de las comunidades autónomas", ha señalado.