El PSOE canario plantea a Clavijo una lista de "irrenunciables" para el Presupuesto que pasan por no bajar los impuestos

Publicado 10/10/2018 19:39:31 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE canario ha planteado este miércoles al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una lista de "irrenunciables" para el próximo Presupuesto General de la Comunidad Autónoma en 2019 que pasan por no bajar impuestos, al contrario de lo que pide el PP.

"El PSOE en ningún caso apoyará una bajada de impuestos, no solo por el daño que haría a las administraciones locales, sino porque hay que garantizar los servicios básicos, dotar a los hospitales o la Ley de Dependencia", aseveró en rueda de prensa la portavoz de los socialistas canarios, María Dolores Corujo, tras continuar la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante las cuentas canarias.

Para Corujo, hay que destinar la recaudación adicional a incrementar las pensiones no contributivas, ampliar la educación subvencionada al tramo de 0 a 3 años o a aumentar el gasto en educación al 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas.

También plantean mejoras presupuestarias para sanidad y servicios sociales. "Es lo que hemos venido a decirle al presidente, que a una bajada de impuestos el PSOE no se unirá en ningún caso", remarcó.

EL PSOE VE "ACERCAMIENTO" ENTRE CC Y PP

El PSOE considera que "hablar de una rebaja fiscal y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) tiene nombre y apellido", que es el del PP, y ve que "ese acercamiento se ha dado", no solo para estos presupuestos sino para los actualmente en vigor.

"Hemos venido a defender nuestras propuestas y conoceremos la propuesta formal del Gobierno tanto como la que hará el PSOE para la consideración del Ejecutivo", indicó Corujo.

Corujo remarcó que "se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" y cree que si el objetivo de Clavijo es bajar la fiscalidad "difícilmente" habrá acuerdo con ellos.

DÁVILA RESALTA LOS ELEMENTOS COMUNES Y CREE QUE NO LES SEPARA "TANTO"

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, aseveró, por su parte, que "están de acuerdo en partidas específicas" y considera que "no es tanto" lo que les aleja.

Es más, cree que CC y PSOE están "cercanos" en estos presupuestos. Así, agradeció a Corujo y al portavoz en materia económica del PSOE canario, Iñaki Lavandera, su colaboración y remarcó los puntos en común, pasando por la política fiscal de la vivienda, la inversión en materia de pobreza o las mejoras en educación, empezando por la formación de 0 a 3 años.

También en la mejora de las pensiones no contributivas, pero no en quién debe pagarlo. Para el Ejecutivo de Canarias es una competencia del Gobierno central, ahora gobernado por el PSOE, mientras que los socialistas en las islas creen que Canarias debería complementarlas a título propio.

LA FACTURA DE LAS PENSIONES LA TIENE QUE PAGAR EL GOBIERNO CENTRAL

"Estamos cercanos en política presupuestaria. Hay que recordar que hemos estado gobernando juntos durante gran parte de la crisis. No es tanto lo que nos aleja. Hay aspectos en los que discrepamos porque entendemos que los debe asumir el Gobierno de España, como completar las pensiones no contributivas. La Ley de pensiones se debate en el Congreso y es ahí donde estamos reclamando que suban, pero no podemos asumir un gasto adicional cuando las CCAA ya asumimos la mayor parte de las competencias en materia social", culminó la responsable de las cuentas canarias.