PSOE canario propone bonificar carburante, deducciones en el IRPF y rebaja temporal del IGIC ante la guerra en Irán

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un paquete de propuestas y medidas al Gobierno de Canarias a modo de "escudo y económico y social" con el objetivo de hacer frente a los efectos económicos y sociales derivados del conflicto internacional en torno a Irán y su impacto en el archipiélago, y que incluyen bonificaciones al carburante, deducciones fiscales y rebaja temporal del IGIC.

Las medidas, que serán trasladadas este martes en el marco de la reunión entre el presidente del Gobierno canario y los portavoces parlamentarios, están elaboradas teniendo en cuenta el contexto marcado por la creciente inestabilidad en los mercados energéticos internacionales.

Desde el Grupo Socialista se advierte de que la escalada del conflicto está provocando un encarecimiento "significativo" del petróleo y de los combustibles, lo que afecta de forma directa a Canarias, debido a su elevada dependencia del transporte y de la importación de bienes básicos.

El documento parte de una premisa clara, ante una crisis global con consecuencias directas en la economía canaria, resulta "imprescindible" una respuesta pública firme que sitúe en el centro la protección de las familias, el sostenimiento del tejido productivo y el refuerzo del Estado del bienestar.

En este sentido, se plantea la movilización de todos los recursos disponibles por parte de la comunidad autónoma para articular una respuesta "eficaz, coordinada y de carácter extraordinario".

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE APOYO AL SECTOR GANADERO

Entre las principales medidas destaca la puesta en marcha de un programa extraordinario de apoyo al sector ganadero, orientado a compensar el incremento de los costes de producción derivados del encarecimiento de combustibles, piensos y transporte.

La iniciativa prioriza a las explotaciones de pequeña y mediana dimensión, especialmente en las islas no capitalinas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y reforzar la soberanía alimentaria.

Asimismo, se propone la extensión a todas las islas de una bonificación temporal de 20 céntimos por litro en el precio del combustible, una medida dirigida a amortiguar el impacto inmediato de la subida del petróleo sobre hogares, autónomos y sectores económicos altamente dependientes del transporte.

Esta actuación se complementa con la revisión extraordinaria del régimen de devolución del impuesto sobre combustibles para profesionales, con el fin de preservar la competitividad de sectores estratégicos como el transporte, la agricultura y la pesca.

El paquete también incluye el refuerzo de los mecanismos de vigilancia del mercado de combustibles, intensificando la inspección y la monitorización de márgenes comerciales para prevenir posibles prácticas abusivas y garantizar la transparencia en la formación de precios.

LÍNEA DE AYUDAS PARA SUPLIR EL COSTE DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Además, se propone la creación de una línea extraordinaria de ayudas para compensar el incremento de los costes del transporte interinsular de mercancías, tanto marítimo como aéreo.

En el ámbito social, el Grupo Socialista plantea la creación de prestaciones extraordinarias dirigidas a los colectivos más vulnerables, incluyendo beneficiarios de pensiones no contributivas, ayudas asistenciales y la Renta Canaria de Ciudadanía.

Estas medidas buscan compensar el incremento del coste de la vida y evitar un deterioro de las condiciones de vida de los hogares con menos recursos.

Además, se propone la introducción de una deducción autonómica en el IRPF para rentas bajas y medias, con importes que oscilan entre 125 y 225 euros.

El documento contempla igualmente la posibilidad de aplicar una rebaja selectiva y temporal del IGIC en productos básicos especialmente afectados por el encarecimiento energético, junto con ajustes en la imposición indirecta vinculada a los combustibles.

El Grupo Parlamentario Socialista también apuesta por convertir la actual coyuntura en una oportunidad para acelerar la transición energética en Canarias, mediante el refuerzo de las ayudas a la implantación de energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética en hogares y empresas.