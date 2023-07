El PSOE dice que Clavijo "no ha dicho absolutamente nada nuevo" y lamenta la bajada del IGIC

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha criticado que CC y su candidato a presidir las islas, Fernando Clavijo, insista en bajar los impuestos indirectos del IGIC porque considera y cree que en general "no ha dicho absolutamente nada nuevo".

El socialista ha asegurado que les "cuesta evaluar económicamente lo que va a significar esa propuesta de rebaja de impuestos" prometida por el nuevo Gobierno pero que si está en la magnitudes expresadas durante la campaña electoral la pérdida de recaudación podría estar sobre los 600 millones de euros.

"Hoy ha dejado un poco en el aire porque no sabemos si es general, si se va a limitar y cómo va a ser a lo largo de los cuatro años", dijo Franquis, que no mostró dudas en que eso "va a afectar" a la capacidad de la institución regional, a servicios como "a la política del bienestar, a la educación, a los servicios sociales, a la dependencia o a la vivienda".

"Un discurso de una hora en que ha dicho prácticamente lo mismo que otras veces, con otras palabras distintas, pero sin decir absolutamente nada nuevo", lamentó.

Franquis y el grupo socialista han criticado al candidato de CC que "era el momento concreto para expresar cuál es su modelo de Canarias, cuál es su forma de entender Canarias" y considera que "gran parte de su discurso ha hecho más un papel de jefe de la oposición que de futuro presidente del gobierno de Canarias".

"No ha hecho una propuesta en sanidad concreta, no ha hecho una propuesta en educación concreta, ni ha hablado de la educación, de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, ni de dependencia. En vivienda lo único que nos ha dicho es que va a llegar a acuerdos con el sector privado, ese famoso discurso de la colaboración pública privada, pero ninguna propuesta concreta respecto a la vivienda y sobre la igualdad no ha dedicado ni una sola palabra", mantuvo.

Franquis dijo que el discurso les "produce una enorme decepción", así como "su manera de afrontar Canarias de cara al futuro". "Ha hecho más amenazas que propuestas concretas", dijo.

EL PSOE DICE QUE CLAVIJO RECIBE UNA CANARIAS "MEJOR" DE LA QUE DEJÓ

Además, el socialista dijo que CC recibe una Canarias en "mejora": "la Canarias que recibe hoy es una Canarias mucho mejor que la que él dejó hace exactamente cuatro años atrás".

Por último, sostuvo que Canarias sufre un "déficit democrático" porque el PSOE ha ganado "7 de las últimas 11 elecciones" y "solo en 3 ocasiones ha podido presentar su candidato". "No estamos hablando de legitimidad del gobierno, estamos hablando de déficit democrático de nuestra comunidad autónoma. Pero ese va a ser el papel que vamos a asumir, de oposición", concluyó.