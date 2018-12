El PSOE llama a la ciudadanía a la "activación" para cambiar la realidad de Canarias

Publicado 15/12/2018 14:12:01 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen al "movimiento de activación" que pretende liderar el PSOE para intentar cambiar la realidad del archipiélago después de 30 años ininterrumpidos de presencia de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de presidir la que será, probablemente, la última reunión del Comité Regional del PSC-PSOE antes de dar a conocer las listas y candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales, y en el que también se votará la gestión realizada en el último año.

Ángel Víctor Torres ha afirmado que otra Canarias es posible si son capaces de activar al partido y a la sociedad para que acuda a votar el próximo mes de mayo, pues cree que sólo así se logrará cambiar las listas de espera sanitaria, que 13.000 canarios no sigan esperando por la Ley de Dependencia o que se incentive la educación de 0 a 3 años.

En este sentido, consideró "lamentable" que el Gobierno de Clavijo no haya pedido perdón después de conocerse que el Ejecutivo canario tendrá que devolver parte del dinero que recibió para luchar contra la pobreza, sobre todo cuando el 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza.

Por ello, el líder socialista animó a la ciudadanía a participar en unos comicios en los que se va a aplicar un nuevo sistema electoral que "nadie va a impedir", y en el que por primera vez habrá dos urnas y dos papeletas para las listas insular y regional.

Según Torres, "eso significa que va a ser un proceso mucho más plural, pues hay que corregir que el partido que quedó en tercer lugar -CC- no pueda tener más escaños que quien ganó las elecciones -PSOE-, o que los votos no se queden en un cajón -en alusión a los 50.000 votos de Cs-". También opina que bajar los topes electorales es "mucho más democrático" y hace que la igualdad de los votos de los canarios sea "mucho más real".

Por todas estas razones, el secretario general del PSC-PSOE volvió a hacer un llamamiento a la "activación ciudadana", puesto que la democracia "es una fiesta y cada cuatro años podemos festejarla votando a quien se considere oportuno".

Ángel Víctor Torres no cree que en Canarias se produzca una abstención como la ocurrida en las últimas elecciones andaluzas, ya que "no hay razones para que los canarios se queden en sus casas". Advierte, además, que en Andalucía ya se ha visto cómo el 55% de los posibles votantes no se acercaron a los colegios electorales, haciendo así que un partido como VOX lograse doce diputados. "Hay que votar para impedir que esos pensamientos totalitarios lleguen a las instituciones", recalcó.

Cuestionado por un posible adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez, el dirigente canario afirmó que el presidente del Gobierno "va a intentar llegar al final de la legislatura. "Serán otros los que tendrán que decidir si quieren colaborar, cooperar y compartir con el PSOE la agenda social para España".