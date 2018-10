El PSOE plantea reprobar a Valido por el "maltrato institucional" a las personas dependientes

Publicado 25/07/2018 17:26:17 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado la reprobación de la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, por el "maltrato institucional" ejercido por Coalición Canaria (CC) a las personas en situación de dependencia en el archipiélago.

La portavoz socialista en la Cámara, Dolores Corujo Berriel, y la responsable del Grupo en materia de Política Social, Teresa Cruz Oval, dieron a conocer en rueda de prensa el resultado de "este más de año y medio de vergonzosa gestión" de la consejera al frente del área tras el cese del PSOE de sus responsabilidades de Gobierno en diciembre de 2016.

"No estamos ante una cuestión de dinero, sino de pésima gestión que no merecen las personas dependientes y sus familias. Estas miles de personas que se encuentran en esa situación no necesitan ganar más años a la vida, sino tener más vida en esos años", expresó Cruz Oval, quien quiso valorar el "importante trabajo" que en esta materia están desarrollando los empleados públicos "a pesar de los frenos que pone el propio Gobierno".

La diputada hizo hincapié en que el PSOE "puede sostener con firmeza la mirada en dependencia, y no solo es posible hacerlo, sino que en el Gobierno lo hemos hecho, porque revertimos la situación precaria en que estaban los resultados en Canarias", apostilló. Recordó que hace año y medio, tras el cese de Clavijo a las consejeras y consejeros del PSOE, Cristina Valido asumía el área y anunciaba que construiría un nuevo sistema "ágil, trasparente y eficiente".

"Ahora vemos que es 'nuevo' en el sentido de que 'de nuevo' ha vuelto a la peor época de la dependencia, la de Inés Rojas, con más personas que solicitan la prestación que aquellas que ya la disfrutan", indicó Cruz, para añadir que son 28.000 mujeres y hombres más los que engrosan la lista de espera que quienes ya están dentro del sistema, "algo que debe avergonzar a un Gobierno que no ha venido a reparar desigualdades, sino a reproducirlas".

Teresa Cruz remarcó que en las islas, una persona dependiente tiene tres veces menos de posibilidades de percibir la prestación que en el resto de España. Atendiendo a los datos oficiales desde 2015, expuso, en mayo de ese año se registraron 40.642 solicitudes frente a las 48.254 de mayo de 2018, mientras que las resoluciones pasaron de 35.096 a 35.789, "apenas 191 más". Añadió que el número de beneficiarios pasó de 22.388 a 19.953, es decir, 2.435 personas menos, y en prestaciones hubo en mayo de 2015 un total de 23061, cifra que bajó hasta 20.785 en mayo de 2018.

"Este no es un error que asumirá el PSOE. Había más personas beneficiarias en 2015 que en 2018, por el simple motivo de que se acercaban las elecciones y a la entonces consejera se le ocurrió maquillar los horrorosos datos. Por eso incorporó a 8.000 personas cuya atención, en realidad, gestionaban y financiaban en exclusiva los 88 ayuntamientos canarios", subrayó. La parlamentaria afirmó que hasta mayo de 2019 asistirán a "un curso intensivo de maquillaje".

RIGOR DEL PSOE FRENTE A MANIPULACIÓN DE CC Teresa Cruz lamentó "el uso interesado y el politiqueo al que CC somete a la dependencia en Canarias". Informó de que en mayo del año pasado, el "limbo" era de 12.465 personas que han pedido la valoración y no se les ha emitido resolución. "Esto es intolerable, como lo es que hoy Canarias tenga que esperar a que fallezca una persona dependiente para dar de alta a otra", dijo, y criticó que CC haya decidido centrarse en solo dos prestaciones: centros de día y plazas residenciales.

La diputada recalcó que no es una cuestión de dinero, a la vista de que el presupuesto ha crecido paulatinamente desde 2014 (8%) hasta el actual ejercicio (37%). "En el PSOE hemos intentado ejercer la oposición con rigor, respeto y responsabilidad; oficialmente poco hemos hablado de esto y cuando hemos ha actuado no ha sido para manipular los datos", indicó.

Por su parte, Dolores Corujo aludió al Ejecutivo de Clavijo como "un Gobierno fallido en la materia y responsable de que 18.000 personas que ya tienen la valoración de un derecho reconocido no disfruten de la prestación económica que por obligación les corresponde".

"Las responsabilidades que tuvo el PSOE en el Gobierno se tradujeron en un cambio significativo. Canarias recibió por primera y única vez una valoración positiva en el informe sobre dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, pero tras ese periodo de datos esperanzadores vemos ahora que tendrían que pasar 66 años para que en Canarias estemos al día en dependencia", denunció Corujo, que acusó a Clavijo de no priorizar algo que debería estar en la agenda del Gobierno de Canarias.