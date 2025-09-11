El PSOE de Tenerife cierra un frente común contra el 'céntimo forestal' aprobado por el Cabildo

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, suscribe la declaración en contra del 'céntimo forestal' - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha cerrado este jueves un frente común con los alcaldes y alcaldesas de su formación, más los portavoces en la oposición, para impulsar un frente común contra el 'céntimo forestal' impulsado por el Cabildo.

Raya advirtió de que "no se puede castigar a los tinerfeños por los efectos del turismo", subrayando que este impuesto "recae directamente sobre las familias trabajadoras, mientras se sigue rechazando que los turistas contribuyan con una ecotasa".

En esa línea, recordó que "Rosa Dávila, Coalición Canaria y el PP han aprobado castigar a los tinerfeños con un nuevo impuesto cada vez que llenan el depósito, mientras se niegan a que los turistas contribuyan".

En su opinión, "no hay soluciones, solo castigos al bolsillo de nuestra gente, Tenerife no puede seguir pagando los errores de Coalición Canaria".

En la misma línea, Tamara Raya criticó que "Coalición Canaria y Rosa Dávila llegaron prometiendo acabar con las colas en 90 días y se va camino de los 900 días y la realidad es que en Tenerife no se ha iniciado ni una sola obra nueva, mientras en Gran Canaria y en La Gomera sí se ejecutan".

Para la también diputada autonómica, "eso responde a los intereses políticos de Coalición Canaria, y lo más grave es que la presidenta insular es incapaz de plantarse ante el consejero de su propio partido para defender los intereses de Tenerife".

Asimismo, advirtió también de que "tampoco se ha construido ni una sola de las viviendas prometidas por el Cabildo, se expulsa a los tinerfeños cada vez más lejos de sus lugares de trabajo, empeorando la vida de miles de familias", una situación que, según explicó, repercute en que "el resultado es claro, más atascos, más horas perdidas y más dependencia del coche".

Según Raya, "los tinerfeños pierden horas de su vida en el tráfico porque Coalición Canaria no cumple".

La declaración conjunta aprobada este jueves recoge el rechazo al 'céntimo forestal' por ser una medida "regresiva e injusta, que penaliza a quienes menos recursos tienen", e insta al Cabildo a retirarla para sustituirla por una "fiscalidad ecológica justa y progresiva, basada en la mejora del transporte público, el apoyo a trabajadores, autónomos, jóvenes, transportistas y al sector primario, así como en la implantación de una ecotasa turística que grave a los visitantes no residentes".

"El PSOE de Tenerife ya ha llevado una enmienda a la totalidad al pleno del Cabildo en contra del céntimo forestal y la vamos a llevar también como moción a los plenos de los 31 municipios de la isla", señaló Raya.

EL CENTRO DE VULCANOLOGÍA DEBE ESTAR EN TENERIFE

Sobre el Centro Nacional de Vulcanología, los socialistas defienden que debe tener su sede en Tenerife, "ya que aquí está el mayor riesgo volcánico, la investigación más avanzada gracias a Involcan y décadas de inversión pública".

Tamara Raya alertó de que "lo lógico es que Tenerife acoja la sede nacional y no que la presidenta del Cabildo debilite las opciones de la isla cediendo a los intereses internos de su partido, con la propuesta imposible de una sede conjunta".

En contra de sus declaraciones, comentó, "la sede en Canarias está garantizada por el Gobierno del Estado desde el año 2022, tanto por parte del presidente como de la ministra, además, se trata de un centro para la investigación vulcanológica, no para la reconstrucción".

Por otro lado, las alcaldesas, alcaldes y portavoces socialistas, especialmente los más afectados por el riesgo volcánico, alertaron de la falta de información y de coordinación efectiva del Cabildo de Tenerife con los municipios, todo ello de cara al riesgo volcánico de la isla y tras la reunión mantenida entre las corporaciones insular y municipales, además del simulacro que se efectuará en los próximos días.

Igualmente, los socialistas reclamaron más compromiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo en dependencia, vertidos y filoxera, recordando que el actual grupo de gobierno insular ha dejado sin ejecutar más de 365 millones de euros en dos años, incluidos 27 millones en políticas ambientales.

"Lo que falta no es dinero, sino capacidad de gestión y voluntad política para dar soluciones a la ciudadanía", concluyó Raya.