El puerto de Santa Cruz de Tenerife espera recibir 88.800 cruceristas en marzo

Actualizado 28/02/2011 9:42:31 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Santa Cruz de Tenerife espera recibir este mes de marzo a unos 115.600 visitantes, 88.830 de ellos cruceristas y, los 26.830 restantes, tripulantes de las naves que registrarán un total de 36 escalas a lo largo del mes, según ha informado Puertos de Tenerife.

En dicha treintena volverán a puerto, entre otros, grandes buques como el "Independence of the Seas", que visitará la isla en tres ocasiones; su hermano, el no menos espectacular "Mariner of the Seas", con 311 metros de eslora y capacidad para 3.840 pasajeros, que realizará su primera escala en el puerto tinerfeño; las unidades de MSC "Splendida", "Fantasia" y "Lirica"; "Costa Concordia" y el "Azura", de P&O Cruises.

Comenzará el mes con la llegada, este martes día 1, del "AidaBella", con 2.200 cruceristas y 630 tripulantes, procedente de Las Palmas y con destino a Funchal. Arribará a las siete de la mañana y partirá nuevamente a las dos de la tarde.

El viernes y el sábado será el turno del "Island Escape" y "Aidablu" respectivamente, unidades que realizan puerto base desde principio de temporada y que suponen el movimiento en puerto de 2.050 y 4.400 cruceristas. Sus tripulaciones ascienden a 550 personas a bordo del "Island Escape" y 630 en el "Aidablu".

FECHAS DESTACADAS

Del resto del mes destacan especialmente varias fechas siendo la del miércoles 30 de marzo la que registrará el mayor número de escalas, con cinco buques y un movimiento asociado de 15.000 visitantes, 11.000 de ellos cruceristas y 4.000 tripulantes. Específicamente, serán el "Prinsendam", "Insignia", "Costa Fortuna", "MSC Fantasia" e "Independence of the Seas" las naves que compartan atraque en dicha fecha.

Una cifra inferior pero no por ello menos espectacular será la que se registre el sábado 19 de marzo, día en que arribarán el "Aidablu" en puerto base, el "MSC Fantasia" y el "Independence of the Seas", lo que supondrá el movimiento de 14.330 visitantes, 11.400 de ellos cruceristas y el resto tripulantes.

El jueves día 24 serán tres las naves que hagan lo propio en la instalación portuaria, en este caso el "Mein Schiff", "MSC Splendida" y "MSC Lirica", con un total de 10.150 visitantes, 7.300 cruceristas y 2.850 tripulantes.