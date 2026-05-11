Una quincena de alumnos del IES San Benito (Tenerife) conoce el programa 'Educar en Justicia'

Programa 'Educar en Justicia' - TSJC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de alumnos de 1º del Programa de Diversificación Curricular (PDC) del IES San Benito de La Laguna visitó el pasado jueves la sede del partido judicial, capitaneado por los profesores María Soledad Suárez Álvarez y Juan Francisco Falcón León.

El alumnado respondía a la convocatoria del programa 'Educar en Justicia' que llevan a cabo en las islas desde hace años el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno autónomo.

Los estudiantes fueron recibidos por la magistrada Graciela Pérez-Valencia Díaz, titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Laguna, y por el fiscal Fernando Adán Márquez, y asistieron a la celebración de una serie de juicios por delitos leves.

Así, tuvieron la oportunidad de visitar los calabozos recibiendo profusas explicaciones de los agentes de conducciones de la Policía Nacional sobre el trabajo de las fuerzas del orden en la sede judicial.

Igualmente colmaron su curiosidad planteando a la profesionales forenses toda clase de cuestiones sobre la Administración de Justicia.

La profesora Soledad Suárez calificó la experiencia como "muy gratificante", y destacó la amabilidad y cercanía de todos los profesionales con los que contactó el grupo, "desde la seguridad en la entrada hasta la policía nacional en los calabozos, pasando por la magistrada y el fiscal".

El programa 'Educar en Justicia' atiende a varios institutos laguneros desde hace años y en el presente curso, es el tercer centro que acude a visitar la sede judicial, y aún habrá un cuarto antes de que finalice el curso.